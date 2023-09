Πούτιν σε μαθητές: Είμαστε ανίκητοι, όπως στον Β’ Παγκόσμιο

Κόσμος

«Έχω καταλάβει γιατί κερδίσαμε τον Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο: είναι αδύνατο να νικηθεί ένας λαός με τέτοιο ψυχικό σθένος» είπε σε μαθητές ο Ρώσος πρόεδρος

Η Ρωσία είναι «ανίκητη» όπως ήταν και κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, διεμήνυσε σήμερα Παρασκευή ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν σε συνάντησή του με εφήβους με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

«Έχω καταλάβει γιατί κερδίσαμε τον Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο: είναι αδύνατο να νικηθεί ένας λαός με τέτοιο ψυχικό σθένος. Ήμασταν απολύτως ανίκητοι και σήμερα είμαστε το ίδιο», είπε σε μαθητές, σε δηλώσεις του που μεταδόθηκαν τηλεοπτικά. Ο Πούτιν μιλούσε για τις επιστολές που αντάλλαζε ο πατέρας του, που πολεμούσε στο μέτωπο, με τον παππού του Ρώσου προέδρου.

Ο αρχηγός του ρωσικού κράτους αποκάλυψε δε, ότι είχε εντυπωσιαστεί από την αποφασιστικότητα του παππού του, ο οποίος, έχοντας μόλις χάσει τη σύζυγό του που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου, έδωσε εντολή στον γιο του: «Νικήστε αυτά τα καθάρματα!».

«Και σήμερα, οικογένειες σαν κι αυτές αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία» του πληθυσμού, είπε. Ο Ρώσος πρόεδρος κάνει συχνά παραλληλισμούς μεταξύ του πολέμου κατά της ναζιστικής Γερμανίας και της εισβολής στην Ουκρανία.

Η συνάντησή του με τους μαθητές έγινε με αφορμή τη νέα σχολική χρονιά που ξεκινά και την έναρξη των «Συζητήσεων Σημασίας», μαθημάτων πατριωτικής εκπαίδευσης που εισήχθησαν στο σχολικό πρόγραμμα λίγο μετά την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία.

Η Ρωσία παρουσιάζει την εισβολή της στη γείτονά της ως μια υπαρξιακή μάχη, κατηγορώντας την Ουκρανία ότι βρίσκεται στα χέρια αντιρωσικών νεοναζί στην υπηρεσία μιας Δύσης αποφασισμένης να καταστρέψει τη Ρωσία.

Ο Πούτιν παρουσιάζει επίσης την προσαρτημένη Κριμαία το 2014, καθώς και τις υπό ρωσική κατοχή περιοχές στην ανατολική και νότια Ουκρανία ως ιστορικά ρωσικά εδάφη που δεν θα έπρεπε ποτέ να προσκολληθούν στην Ουκρανία.

