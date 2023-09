Κόσμος

Γαλλία - Μακρόν: Απαγόρευση της αμπάγιας στα σχολεία

(εικόνα αρχείου)

"Πρέπει να είμαστε ανυποχώρητοι" ώστε να απαγορευτεί η αμπάγια και το καμίς -- μακριά ενδύματα που φορούν ορισμένοι μουσουλμάνοι -- δήλωσε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, τρεις ημέρες πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, με την ευκαιρία της οποίας αρχίζει η απαγόρευση αυτή, στο όνομα του κοσμικού χαρακτήρα του κράτους.

Η κυβέρνηση "δεν θα αφήσει τίποτα να περάσει", "ξέρουμε ότι θα υπάρξουν περιπτώσεις (...) από αμέλεια ίσως, αλλά πολλές για να προσπαθήσουν να αμφισβητήσουν το δημοκρατικό σύστημα. Πρέπει να είμαστε ανυποχώρητοι", δήλωσε ο Μακρόν μεταβαίνοντας σε ένα επαγγελματικό λύκειο στην Οράνζ της νότιας Γαλλίας.

Το απόγευμα της Πέμπτης, ο Γάλλος υπουργός Εθνικής Παιδείας Γκαμπιέλ Ατάλ έστειλε υπηρεσιακό σημείωμα στους επικεφαλής των σχολείων διευκρινίζοντας ότι η χρήση της αμπάγιας και του καμίς "δηλώνει εμφανώς στο σχολικό περιβάλλον μια θρησκευτική πεποίθηση και αυτό δεν μπορεί να γίνεται ανεκτό εκεί".

Μέτρο που δικαιολογείται από τον Μακρόν καθώς "οι δάσκαλοι, οι διευθυντές σχολείων δεν πρέπει ποτέ να μείνουν μόνοι απέναντι στις πιέσεις που υφίστανται, ή στις προκλήσεις που υπάρχουν σε αυτό το θέμα".

Αυτοί οι "ουσάροι της Δημοκρατίας" "δικαίως υπερασπίζονται τον κοσμικό χαρακτήρα του κράτους" και "οφείλουμε να τους υποστηρίζουμε όταν απειλούνται", επέμεινε, διαβεβαιώνοντας ότι "το κράτος, η Δημοκρατία βρίσκονται πίσω τους".

Ο αρχηγός του γαλλικού κράτους υποσχέθηκε ότι "στα λύκεια ή στα κολέγια που είναι τα πιο ευαίσθητα, ειδικό προσωπικό θα αποσπαστεί δίπλα στους επικεφαλής των σχολείων και τους καθηγητές για να τους στηρίζει και να αρχίσει επίσης τον απαραίτητο διάλογο με τις οικογένειες και τους μαθητές".

