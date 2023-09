Οδηγός έπαθε ανακοπή ενώ του έκανε έλεγχο η Τροχαία

Παράξενα

Οι αστυνομικοί κατέβαλλαν μεγάλες προσπάθειες να τον επαναφέρουν κάνοντας και ΚΑΡΠΑ, αλλά δυστυχώς ο άτυχος οδηγός άφησε την τελευταία του πνοή.

Ένα τραγικό περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Παρασκευής στην Εθνική Οδό Χανίων – Ρεθύμνου κοντά στις Βρύσες Αποκορώνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες σε σημείο του ΒΟΑΚ αστυνομικοί των ΤΑΕ σταματούσαν διερχόμενους οδηγούς στο πλαίσιο γενικών ελέγχων για παραβάσεις.

Κάποια στιγμή έκαναν νεύμα και σε έναν οδηγό, ο οποίος μόλις πλησίασε στο μπλόκο έχασε τις αισθήσεις του, από ανακοπή καρδιάς.

Οι αστυνομικοί κατέβαλλαν μεγάλες προσπάθειες να επαναφέρουν τον 58χρονο , κάνοντας και Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση, αλλά δυστυχώς ο άτυχος οδηγός άφησε την τελευταία του πνοή.

Στο σημείο μετέβη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ οι διασώστες του οποίου μετέφεραν την σορό του στο Νοσοκομείο Χανίων για να διαπιστωθεί η ακριβής αιτία θανάτου.

