Πολιτική

Εκλογές - Σγουρός: Διέγραψε υποψήφιό του για ομοφοβικά σχόλια κατά του Κασσελάκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Mε τις απαράδεκτες και προκλητικές δημόσιες αναρτήσεις του έθεσε εαυτόν εκτός της παράταξής μας, από την οποία και διαγράφεται άμεσα, τονίζει ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής.

-

«Διαγράφεται ο Μιχάλης Μπέλλας από την παράταξη «Αττική Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση» γιατι με τις "απαράδεκτες και προκλητικές δημόσιες αναρτήσεις του έθεσε εαυτόν εκτός της παράταξής μας".αναφέρει σε ανάρτηση τουστα social media ο επικεφαλής της παράταξης υποψήφιος περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός

"Τέτοιου είδους ομοφοβικές και χυδαίες δηλώσεις από όπου κι αν προέρχονται δεν μπορεί να γίνονται αποδεκτές παρά μόνον να καταδικάζονται απερίφραστα», επισημαίνει ο Γιάννης Σγουρός προσθέτοντας: " Η παράταξή μας έχει δημιουργική ιστορία 20 ετών στην αυτοδιοίκηση. Πορεύθηκε πάντα με αρχές και αξίες, με σεβασμό στους θεσμούς και τα δικαιώματα των πολιτών τα οποία υπερασπίζεται καθημερινά. Συνεπώς δεν δεχόμαστε υποδείξεις από κανέναν…"

Την ομοφοβική επίθεση κατά του Στέφανου Κασσελάκη με αναρτήσεις στο Facebook από τον υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο του Γιάννη Σγουρού, Μιχάλη Μπέλλα, κατήγγειλε νωρίτερα ο Γιώργος Ιωακειμίδης.

Ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής ζήτησε με ανάρτησή του στο ίδιο κοινωνικό δίκτυο την άμεση αποδοκιμασία και αποπομπή από τον Γιάννη Σγουρό.

«Η χυδαία και ομοφοβική ανάρτηση του υποψηφίου περιφερειακού συμβούλου του κ. Σγουρού, Μιχάλη Μπελλα, απλά επιβεβαιώνει ότι ο ρατσισμός και η ομοφοβία δεν περιορίζονται μόνο στη Ακροδεξιά. Είναι χρέος όλων μας αντίστοιχα φαινόμενα να απομονώνονται και να καταδικάζονται χωρίς αστερίσκους. Το ελάχιστο που περιμένουμε είναι η άμεση αποδοκιμασία και αποπομπή του από τον κ. Σγουρό», έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ο Γιώργος Ιωακειμίδης, παραθέτοντας τις αναρτήσεις του κ. Μπέλλα.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στον Έβρο: Προσφυγόπουλα ζωγραφίζουν τις συσκευασίες των γευμάτων πυροσβεστών

Πέθανε ο Λουντοβίκ Βατί - Ήταν μόλις 34 ετών

Πούτιν σε μαθητές: Είμαστε ανίκητοι, όπως στον Β’ Παγκόσμιο