Κασσελάκης: Η απάντησή του για την αστυνομική φρουρά και οι διευκρινίσεις της ΕΛΑΣ

Σάλος με την αστυνομική φρουρά του Στέφανου Κασσελάκη. Τα έγγραφα που δημοσίευσε ο υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Παραιτείται της αστυνομικής φρουράς που του είχε διατεθεί ο Στέφανος Κασσελάκης, ύστερα από τα σχόλια που δημοσιεύτηκαν σε ΜΜΕ. Ειδικότερα, ο Στ. Κασσελάκης σημειώνει πως «σήμερα διαπλεκόμενα ΜΜΕ, συνεχίζοντας τον βρόμικο πόλεμο εναντίον μου, βγήκαν και είπαν ότι «ο Κασσελάκης κυκλοφορεί με τρεις αστυνομικούς!», αναφερόμενα «σε εύλογες απορίες»».

Για τον λόγο αυτό έφερε στο φως της δημοσιότητας δύο έγγραφα σχετικά με το ζήτημα της φρουράς που διαθέτει.

«Με το πρώτο έγγραφο που επισυνάπτω, η Γενική Διεύθυνση Επίσημων και Ευπαθών Στόχων έκρινε ότι δικαιούμαι αστυνομική φύλαξη, μέχρι το πέρας των εσωκομματικών εκλογών του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, προφανώς λόγω των περιοδειών και δημόσιων εμφανίσεων που ενέχουν αυξημένο κίνδυνο.

Παρότι η αστυνομική συνοδεία ακολουθεί οπουδήποτε τα φυλασσόμενα πρόσωπα με έξοδα του Κράτους, εγώ δεν το δέχθηκα και πλήρωσα ο ίδιος τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής του αστυνομικού, γιατί δε θέλω να επιβαρύνω ούτε ένα ευρώ το Δημόσιο. Στο δεύτερο έγγραφο παραθέτω το τιμολόγιο της διαμονής, ενώ τη Δευτέρα θα έχω στα χέρια μου και το τιμολόγιο των εισιτηρίων», συμπληρώνει.

Ο Στ. Κασσελάκης υπογραμμίζει ότι «τα ΜΜΕ έχουν «εύλογες απορίες» που ένα πρόσωπο το οποίο έχει δεχτεί τόσο έντονο ομοφοβικό μίσος, θα έχει αστυνομική φρουρά για 10 ως 17 μέρες, όσο δηλαδή διαρκεί η προεκλογική περίοδος για Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτούμαι λοιπόν της αστυνομικής φρουράς που διέταξε η Πολιτεία να μου διατεθεί. Και στο εξής τα ΜΜΕ που ρίχνουν λάσπη εναντίον μου για να στηρίξουν το σύστημα Μητσοτάκη, θα είναι υπεύθυνα για οτιδήποτε συμβεί σ’ εμένα και την οικογένειά μου».



Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

To Αρχηγείο της ΕΛΑΣ εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τη διάθεση αστυνομικών για την προστασία του υποψήφιου προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασσελάκη.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Σχετικά με τη διάθεση αστυνομικών για την προστασία υποψηφίου προέδρου κόμματος, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας διευκρινίζονται τα ακόλουθα.

1. Ο συγκεκριμένος υποψήφιος αιτήθηκε τη φύλαξη του ιδίου, καθώς και προσώπου του περιβάλλοντός του.

2. Το αίτημα διαβιβάστηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες. Για τη διαχείριση του αιτήματος και τη διάθεση των αστυνομικών δυνάμεων ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

3. Κατόπιν δημόσιας τοποθέτησης για τη μη διάθεση του εν λόγω αστυνομικού προσωπικού η αστυνομική δύναμη που είχε διατεθεί θα αποσυρθεί.»

