Super League: Η Κηφισιά καθάρισε τον Ατρόμητο και έγραψε ιστορία

Ιστορική νίκη με γκολάρες των Οζέγκοβιτς και Παπασάββα για την ομάδα των Βορείων Προαστίων!

Ιστορική νίκη, πρώτη στην «παρθενική» της συμμετοχή στη Super League, πέτυχε απόψε η Κηφισιά επί του Ατρόμητου με 2-1 στο «Αθανάσιος Διάκος», στον αγώνα που άνοιξε την «αυλαία» της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Ο Οζέγκοβιτς με απευθείας φάουλ στο 38΄ και ο Παπασάββας με τρομερό σουτ στο 69΄ χάρισαν το «τρίποντο» στο συγκρότημα των βορείων προαστίων, που προερχόταν από δύο ήττες στο ξεκίνημα.

Η αποβολή του Ντε Μποκ στο 36΄ στοίχισε στον Ατρόμητο, που είχε τις καλές του στιγμές μετά το 1-0 για να ισοφαρίσει, παρ΄ όλα αυτά δεν κατάφερε ν΄ αποφύγει τη δεύτερη ήττα του σε ισάριθμα παιχνίδια (έχει ματς λιγότερο με τον Παναθηναϊκό). Το γκολ του Ασεβέδο στις καθυστερήσεις διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Η φάση που «σημάδεψε» το ματς ξεκίνησε στο 34΄ και ολοκληρώθηκε στο 38΄. Ο Οζέγκοβιτς έφυγε στην... πλάτη της άμυνας του Ατρόμητου και στην προσπάθειά του να σκοράρει έπεσε στο έδαφος από μαρκάρισμα του Ντε Μποκ. Η μπάλα βρήκε το δοκάρι του Μαρκετζάνι κι έφυγε άουτ, με τον Σέρβο στράικερ να διαμαρτύρεται έντονα στο διαιτητή για πέναλτι.

Οι διαιτητές του VAR κάλεσαν τον ρέφερι Πολυχρόνη να δει την φάση, με τον τελευταίο να βλέπει παράβαση εκτός περιοχής. Αμέσως υπέδειξε το φάουλ κι απέβαλλε με απευθείας κόκκινη τον Ντε Μποκ. Ο Οζέγκοβιτς ανέλαβε να εκτελέσει και με δυνατό βολέ άνοιξε το σκορ για την Κηφισιά (1-0).

Παρά το αριθμητικό του μειονέκτημα, ο Ατρόμητος βγήκε στην επίθεση μετά το γκολ που δέχτηκε και στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου είχε δύο σπουδαίες φάσεις, με τον Έρλινγκμαρκ (κεφαλιά άουτ) και στη συνέχεια με τον Κρίστινσον ν΄ αποκρούει σωτήρια το σουτ του Αντζιέλσκι και στο «ριμπάουντ» το σουτ του Καμαρά έφυγε ψηλά άουτ.

Στο 69΄ η Κηφισιά φάνηκε να «κλειδώνει» τη νίκη, όταν ο Παπασάββας με φοβερό σουτ έξω από την περιοχή έστειλε τη μπάλα στο παράθυρο του Μαρκετζάνι, ο οποίος ήταν αδύνατο ν΄ αντιδράσει (2-0).

Κι όμως, στο 90΄ ο Ασεβέδο από πολύ κοντά μείωσε για τον Ατρόμητο κι έβαλε... φωτιά στην αναμέτρηση. Η ομάδα του Κρις Κόουλμαν προσπάθησε για την ανατροπή, αλλά δεν τα κατάφερε... Το σουτ φάουλ του Νίνη στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων έστειλε τη μπάλα πρώτα στο δοκάρι και μετά άουτ.

Διαιτητής: Φώτης Πολυχρόνης (Πιερίας)

Κίτρινες: Μασούρας, Μπιφούμα, Πέιος, Παπασάββας - Καμαρά

Κόκκινες: 36΄ Ντε Μποκ

Οι συνθέσεις:

ΚΗΦΙΣΙΑ (Γιάννης Αναστασίου): Κρίστινσον, Μασούρας, Βαφέας, Τσάπαν (66΄ Μποτία), Λούμορ, Παπασάββας, Πέιος (66΄ Αντούνες), Μπαρμπόσα (74΄ Αντερέγκεν), Ίλιεφ (82΄ Νίνης), Μπιφούμα (74΄ Σάκιτς), Οζέγκοβιτς

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Κρις Κόουλμαν): Μαρκετζάνι, Φριντζόνσον, Ασεβέδο, Τσακμάκης, Ντε Μποκ, Έρλινγκμαρκ (66΄ Κεσχρίντα), Έντερ, Γιουμπιτάνα (41΄ Αθανασίου), Καμαρά, Ντιρκς (66΄ Ρομπάιγ), Αντζιέλσκι (73΄ Βέργος)

