Αθλητικά

Εθνική Ελλάδας: Ο Φορτούνης “έκλεισε την πόρτα”

Η ανακοίνωση του παίκτη, οι λόγοι που δεν επιθυμεί να αγωνιστεί άλλη φορά με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα και η αντίδραση της Ομοσπονδίας.

Η Εθνική ομάδα της Ελλάδας αποχαιρέτησε τον Κώστα Φορτούνη με ένα λιτό, λακωνικό μήνυμα.

«Σε ευχαριστούμε, Κώστα», ανέφερε η ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος στο Twitter.

Νωρίτερα την Παρασκευή, ο 30χρονος διεθνής άσος και αρχηγός του Ολυμπιακού είχε ανακοινώσει την απόσυρσή του από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα για να αφοσιωθεί στην ομάδα του.

Ανέφερε ότι έκλεισε ένας κύκλος, ζητώντας να γίνει σεβαστή η απόφασή του.

Ο Θεσσαλός μεσοεπιθετικός, από τους τεχνικά πιο προικισμένους Έλληνες ποδοσφαιριστές της γενιάς του, φόρεσε τη φανέλα με το εθνόσημο 56 φορές και σημείωσε 9 γκολ.