Επεισόδια στην Κύπρο: Ρατσιστικές επιθέσεις στη Λεμεσό (βίντεο)

Οι άγνωστοι κατέστρεψαν μαγαζιά μεταναστών, προπηλάκισαν συνεργεία δημοσιογράφων και πυρπόλησαν σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Δεν έγινε τελικά κατορθωτό, παρά την προετοιμασία και την μεγάλη κινητοποίηση της Αστυνομίας, να αποτραπούν οι ενέργειες βίας στην εκδήλωση με θέμα τη μετανάστευση η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στην περιοχή του παραλιακού πάρκου στην Λεμεσό και η οποία, όπως σημειώνει η τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα της πόλης limassoltoday.com.cy , με το πρόσχημα του αιτήματος των πολιτών για ασφάλεια, αποδείχθηκε ότι είχε ρατσιστικά κίνητρα και στρεφόταν κατά των μεταναστών.

Πυρπολημένα οχήματα, διαλυμένα καταστήματα και άλλα κτίσματα, ξυλοδαρμοί αλλοδαπών και τρομοκράτηση των πολιτών οι οποίοι έτυχε να περπατούν στην περιοχή του μόλου και σε άλλα σημεία της πόλης, είναι το αποτέλεσμα της δράσης κουκουλοφόρων και άλλων οργανωμένων ομάδων.

Όσοι συμμετείχαν στην εκδήλωση, έδειξαν τις προθέσεις τους από την αρχή της κινητοποίησης τους, όταν στράφηκαν εναντίον των ΜΜΕ και των δημοσιογραφικών συνεργείων, βρίζοντας δημοσιογράφους, προκαλώντας ζημιές στον εξοπλισμό τηλεοπτικών συνεργείων, και επιδιώκοντας μάλλον, τη μη προβολή των όσων θα ακολουθούσαν.

Οι διαδηλωτές, αρκετοί από τους οποίους είχαν καλυμμένα τα κεφάλια τους με κουκούλες και φώναζαν ρατσιστικά συνθήματα, επιτέθηκαν σε αλλοδαπούς που βρέθηκαν να κινούνται στην περιοχή, κυνηγώντας τους με πέτρες και άλλα αντικείμενα, με αποτέλεσμα να υπάρξουν και τραυματισμοί.

Επιδόθηκαν επίσης στην πυροδότηση κροτίδων και στην ρίψη μολότοφ προκαλώντας φωτιές και κατ’ επέκταση ζημίες σε παρακείμενα εμπορικά καταστήματα και άλλα κτίσματα και έσυραν στην μέση της παρλιακής λεωφόρου κάδους απορριμμάτων του Δήμου και τους πυρπόλησαν, σκορπώντας τον τρόμο σε οικογένειες με παιδιά και σε άλλους πολίτες που έκαναν την βόλτα τους στην περιοχή αλλά και στους οδηγούς των διερχόμενων αυτοκινήτων.

Αποπειράθηκαν επίσης την ακινητοποίηση αστικών και άλλων λεωφορείων και με απειλητικές διαθέσεις απαιτούσαν από τους οδηγούς να κατεβάσουν τουρίστες και άλλους επιβάτες.

Η κατάσταση ξέφυγε κάθε ελέγχου, όταν οι μαινόμενοι κουκουλοφόροι άρχισαν να πυρπολούν αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες που βρέθηκαν στο πέρασμα τους και να καταστρέφουν μικρά καταστήματα που ανήκουν σε αλλοδαπούς ή που ή εργάζονται σε αυτά αλλοδαποί. Από την πλευρά της η Αστυνομία, προσπάθησε να αντιμετωπίσει την κατάσταση με δακρυγόνα και την χρήση του αντιοχλαγωγικού οχήματος «Αίαντας» που είχε μεταφερθεί στη Λεμεσό από την προηγούμενη μέρα. Ωστόσο, δεν έγινε κατορθωτό να ανακοπεί η δράση των ρατσιστικών ομάδων.

Και ενώ τις πρώτες ώρες τα επεισόδια είχαν καλύψει την παραλιακή περιοχή από τον Εναέριο μέχρι και το παλιό λιμάνι, στην συνέχεια οι κουκουλοφόροι και άλλες ομάδες ατόμων που πρωτοστατούσαν στα όσα είχαν προηγηθεί, σκορπίστηκαν στους γύρω δρόμους και συνέχισαν να βάζουν φωτιές στην οδό Ανεξαρτήσιας και άλλα σημεία στο κέντρο της πόλης και να καταστρέφουν οτιδήποτε είχε σχέση με αλλοδαπούς.

Με την χρήση ροπάλων και την ρίψη μολότοφ, προκάλεσαν ζημιές σε καταστήματα τα οποία διαχειρίζονται αλλοδαποί, ενώ από την μανία τους δεν γλύτωσαν και χώροι κατοικίας, στους οποίους διαμένουν ξένοι υπήκοοι οι οποίοι δέχτηκαν επιθέσεις και ξυλοδαρμούς. Η Αστυνομία, κατάφερε να περάσει χειροπέδες σε 13 πρόσωπα ενώ αξιολογούνται ηλεκτρονικές και άλλες μαρτυρίες μέσα από τις οποίες αναζητούνται στοιχεία που θα οδηγήσουν και σε άλλες συλλήψεις.

Νέα επεισόδια για το μεταναστευτικό - Δεν έχουν καμία σχέση με την αντιμετώπιση του δηλώνει ο ΠτΔ

Θα αντιμετωπίσουμε το μεταναστευτικό, δήλωσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, τονίζοντας ότι το λέει αυτό «γνωρίζοντας τη σημασία της κάθε λέξης που αναφέρω».

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στη Βάβλα, μετά το μνημόσυνο του ήρωα Μιχαλάκη Παρίδη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κληθείς να αναφερθεί σε νέα επεισόδια στη Λεμεσό το βράδυ της Παρασκευής, είπε ότι «δεν υπάρχουν πολλά που μπορούν να λεχθούν, πέραν από τις ντροπιαστικές εικόνες που είδαμε. Και δεν έχουν καμία σχέση με την αντιμετώπιση του Μεταναστευτικού.

Αν όλοι αυτοί που εμπλέκονταν (στα επεισόδια) αγαπούσαν ή ενδιαφέρονταν για την πατρίδα μας, δεν θα προέβαιναν σε τέτοιου είδους ενέργειες που πάνω από όλα προσβάλλουν τη χώρα μας.

'Αρα, πρέπει να ξεχωρίσουμε τα δύο θέματα. Η αντιμετώπιση του μεταναστευτικού είναι κάτι άλλο και υπάρχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα μέσα σε αυτούς τους έξι μήνες, όπως η μείωση του αριθμού αυτών που έρχονται, περισσότερες επιστροφές από αυτούς που φτάνουν στη χώρα μας, εξέταση περισσότερων αιτήσεων (ασύλου) της τάξης του 80% και, ναι, έχουμε συγκεκριμένο πλάνο και σχεδιασμό και μπορώ να δηλώσω σήμερα, γνωρίζοντας τη σημασία της κάθε λέξης που αναφέρω, θα αντιμετωπίσουμε το μεταναστευτικό. 'Αρα, δεν έχουν καμία σχέση αυτά που είδαμε χθες βράδυ με το μεταναστευτικό και δεν πρέπει να συγχέουμε τα δύο θέματα.

Είναι θέμα δημόσιας τάξης. Εχω συγκαλέσει σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους παρουσία και της νομικής υπηρεσίας της Δημοκρατίας, ακριβώς για να συζητήσουμε και το τι έγινε χθες.

Γενικότερα τέτοια φαινόμενα δεν τιμούν σε καμία απολύτως περίπτωση τη χώρα μας και πρέπει και κάποιοι να αναλογιστούν τις ευθύνες. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν μιλάμε δημόσια και θέλω να το επαναλάβω δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού».

Ερωτηθείς για το θέμα της διαχείρισης των επεισοδίων από την Αστυνομία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «ο Αρχηγός της Αστυνομίας, όπως και οι υπεύθυνοι της χθεσινής επιχείρησης, που και εγώ ο ίδιος είχα μιλήσει πριν για να βεβαιωθώ ότι υπήρχε σχεδιασμός, θα είναι σήμερα στη σύσκεψη, ακριβώς για να με ενημερώσουν συγκεκριμένα τι έχει γίνει».

Σε ερώτηση αν θα στηρίξει η κυβέρνηση αυτούς που η περιουσία έχει υποστεί ζημιές στα χθεσινά επεισόδια, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «η κυβέρνηση θα σταθεί συμπαραστάτης, αλλά την ίδια στιγμή, και ένας λόγος που έχει προσκληθεί και η νομική υπηρεσία, είναι να δούμε, υπάρχει σχετική πρόνοια στον νόμο για όσους καταδικαστούν ειδικά στις ποινικές διώξεις, αυτοί που ευθύνονται και έχουν συλληφθεί, εάν και εφόσον φυσικά αποδειχθεί ότι ευθύνονται, θα πρέπει να επωμιστούν και το οικονομικό κόστος των ενεργειών τους».

Πηγή φωτογραφιών: Limassiltoday.com.cy

