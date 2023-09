Life

Mad Clip: Σαν σήμερα σκοτώθηκε ο τράπερ - Δεν τον ξέχασαν οι θαυμαστές του (βίντεο)

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο σημείο του τροχαίου δυστυχήματος και με λουλούδια, καπνογόνα και τραγούδια τίμησε τον Mad Clip, εκεί όπου άφησε την τελευταία πνοή του.

Δύο χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου, από το τροχαίο που κόστισε τη ζωή στον τράπερ, Mad Clip.



Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο σημείο της Λεωφόρου Αθήνας και Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη Αττικής, όπου είχε σημειωθεί το δυστύχημα.



Σχετικά βίντεο αναρτήθηκαν στα social media από τους θαυμαστές του τραγουδιστή, μεταξύ των οποίων και ο επίσης τράπερ, FY, που δημοσίευσε μέσω Instagram stories ένα κλιπ με την λεζάντα.«Ποτέ ξεχασμένος»

Μέσω TikTok αναρτήθηκαν κι άλλα βίντεο, με τους φαν του Mad Clip να έχουν ανάψει καπνογόνα και να έχουν αφήσει λουλούδια και σημειώματα στην περιοχή, υπό τους ήχους των τραγουδιών του.

To αυτοκίνητο μάρκας Porsche που οδηγούσε ο Mad Clip, ξέφυγε της πορείας του και προσέκρουσε σε μια κολώνα και ακολούθως έναν μεγάλο ευκάλυπτο, όπου και ακινητοποιήθηκε.

Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή με αποτέλεσμα ο οδηγός, ο 34χρονος κατά κόσμον Πίτερ Αναστασόπουλος, να εγκλωβιστεί εντός του οχήματος και να χρειασθούν περίπου δύο ώρες οι πυροσβέστες για να τον απεγκλωβίσουν.

Ο 34χρονος διακομίσθηκε στον νοσοκομείο όπου πιστοποιήθηκε ο θάνατος του.

