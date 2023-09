Αθλητικά

Δολοφονία Κατσούρη: Αποφυλάκιση θα ζητήσουν οι Κροάτες οπαδοί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το σχέδιο τους για απόκτηση μόνιμης κατοικίας στην Αθήνα, ως στοιχεία που θια πείσει τις Αρχές να κάνυον δεκτές τις αιτήσεις αποφυλάκισης.

-

Τις επόμενες ημέρες, θα υποβληθούν αιτήσεις αντικατάστασης της προσωρινής κράτησης των 107 Κροατών κρατουμένων για την δολοφονία του Μιχάλη Κατσούρη με περιοριστικούς όρους, αναφέρουν κύκλοι πληροφοριών κοντινοί με το συνήγορό κάποιων από αυτούς, Βασίλη Νουλέζα.

Το Σάββατο συμπληρώνονται 25 ημέρες από τη δολοφονία κατά του Μιχάλη Κατσούρη στη Νέα Φιλαδέλφεια πλησίον του γηπέδου της ΑΕΚ, στο πλαίσιο επεισοδίου οπαδικής βίας με αφορμή την αναμέτρηση ΑΕΚ – Δυναμό Ζάγκρεμπ. Οι διωκτικές αρχές συνεχίζουν με αμείωτη ένταση την έρευνα για την υπόθεση.

Οι Κροάτες εξακολουθούν να ισχυρίζονται ότι ήρθαν στην Ελλάδα με φίλους, χωρίς μαχαίρια ή άλλα όπλα, προκειμένου να παρακολουθήσουν την προπόνηση της ομάδας τους. Ένας από αυτούς, στην απολογία του ανέφερε: «Απλώς φίλαθλος είμαι, όχι οργανωμένος. Με τους φίλους μου, ήρθαμε στην Αθήνα για την προπόνηση. Δε γνώριζα ότι θα έρθουν τόσοι πολλοί. Ήταν σίγουρα 70 άτομα. Δεν ξέρω από πού βρήκαν τα καδρόνια. Προσπαθούσα να φύγω από το σημείο. Δεν ξέρω ποιος το οργάνωσε, ούτε ποιος έκανε τη συνεννόηση. Σπουδάζω και τελειώνω τον Σεπτέμβριο. Πριν από επτά χρόνια πέθανε η μητέρα μου, ο πατέρας μου είναι στη φυλακή. Μένω με την μικρότερη αδελφή μου. Πριν από έναν μήνα, πέθανε ο παππούς μου».

Σύμφωνα με το περιβάλλον του κ. Νουλέζα, τις επόμενες ημέρες, θα υποβληθούν αιτήσεις αντικατάστασης της προσωρινής κράτησης με περιοριστικούς όρους, με την καταβολή εγγύησης ή την υποχρέωση εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα. Οι εντολείς του κ. Νουλέζα ετοιμάζονται να μισθώσουν διαμέρισμα στην Αθήνα, για να έχουν γνωστή μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα στην οποία θα μπορούν να τους εντοπίσουν οι διωκτικές αρχές οποτεδήποτε αυτό κριθεί αναγκαίο

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: ισχυρό μελτέμι και μπόρες το Σάββατο

Νέες ταυτότητες: Οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις

Διαρκές Συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ: “τελική ευθεία” για την διαδοχή του Τσίπρα