Πολιτική

Φωτιές - Arogi.gov: η πλατφόρμα για τους πυρόπληκτους του Αυγούστου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε αναλυτικά τις πληροφορίες για τους δικαιούχους και την 'επέκταση' της πλατφόρμας arogi.gov.gr και για τους πληγέντες από τις πυρκαγιές του Αυγούστου.

-

Επεκτείνεται η πλατφόρμα arogi.gov.gr για την υποβολή αιτήσεων πρώτης αρωγής για τους πληγέντες και από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2023, για:

τις επιχειρήσεις και τους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου 2023 και επιθυμούν να λάβουν πρώτη αρωγή έναντι επιχορήγησης, σε συνέχεια της έκδοσης σχετικής κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (ΦΕΚ Β΄ 5279 /31.08.2023),

για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου 2023 και επιθυμούν να λάβουν πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής, σε συνέχεια της έκδοσης σχετικής κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (ΦΕΚ Β΄ 5278/31.08.2023).

Για την καταβολή της ενίσχυσης πρώτης αρωγής ο δικαιούχος υποβάλλει αίτηση, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας arogi.gov.gr η οποία λειτουργεί με τη συμβολή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή για την υποβολή αιτήσεων έως και την 25η Σεπτεμβρίου 2023.

Στόχος, όπως επισημαίνει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του, είναι το ταχύτερο δυνατόν οι πληγέντες που δικαιούνται την πρώτη αρωγή να υποβάλουν αίτηση και να λάβουν άμεσα τη στήριξη που τους αναλογεί - έπειτα από την ολοκλήρωση των απαραίτητων διασταυρώσεων.

Δικαιούχοι είναι πληγέντες που βρίσκονται σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Έβρου, Ροδόπης, Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Εύβοιας και Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίες επλήγησαν από τις πυρκαγιές και έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.

Πρώτη αρωγή έναντι επιχορήγησης

Το ύψος της ενίσχυσης πρώτης αρωγής έναντι επιχορήγησης ανέρχεται σε 2.000 ευρώ για σοβαρές υλικές ζημιές και 4.000 ευρώ για πολύ σοβαρές υλικές ζημιές σε στοιχεία ενεργητικού (εξοπλισμό, αποθέματα κ.λπ.).

Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς -με την εξαίρεση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, δηλαδή όσων έχουν αποκλειστικά αγροτική δραστηριότητα- αλλά συμπεριλαμβανομένων των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, που έχουν πληγεί και βρίσκονται στις ως άνω περιοχές.

Διευκρινίζεται ότι για τη χορήγηση της ενίσχυσης, θα προηγηθεί διασταύρωση των στοιχείων των αιτήσεων με τα στοιχεία που υποβάλλονται στην οικεία περιφέρεια για εκτίμηση και καταγραφή ζημιών από τις επιτροπές κρατικής αρωγής.

Επίσης, το ποσό της πρώτης αρωγής που λαμβάνει κάθε επιχείρηση συμψηφίζεται με το ποσό της τελικής επιχορήγησης, όπως αυτό θα προσδιοριστεί από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μετά την καταγραφή ζημιών από τις επιτροπές κρατικής αρωγής της Περιφέρειας.

Μετά την πρώτη αρωγή θα ακολουθήσει προκαταβολή στο 20% της εκτιμηθείσας ζημιάς και, φυσικά, το τελικό ποσό της επιχορήγησης για την κάλυψη μέρους των ζημιών στις επιχειρήσεις που επλήγησαν. Στο πλαίσιο αυτό ήδη έχει ξεκινήσει η συνεργασία των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τις επιτροπές κρατικής αρωγής των Περιφερειών, αλλά και τις αρμόδιες υπηρεσίες αυτών, ώστε να τρέξουν οι διαδικασίες με υψηλές ταχύτητες.

Πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής

Το ύψος της ενίσχυσης πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής ανέρχεται σε 10.000 ευρώ, για κτιριακές εγκαταστάσεις που έχουν υποστεί βαριές βλάβες που τις καθιστούν επικίνδυνες για χρήση ή επικινδύνως ετοιμόρροπες ή ολοσχερώς κατεστραμμένες, ή σε 5.000 ευρώ, για κτιριακές εγκαταστάσεις που έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες που τις καθιστούν προσωρινά ακατάλληλες για χρήση.

Δικαιούχοι είναι ιδιοκτήτες, κατά πλήρη ή ψιλή κυριότητα, κτιριακών επαγγελματικών εγκαταστάσεων, κατοικιών και λοιπών μη επαγγελματικής χρήσης κτιρίων, που υπέστησαν βλάβες από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στις ως άνω περιοχές, για τα ακίνητα για τα οποία πρόκειται να υποβάλουν και αιτήσεις χορήγησης στεγαστικής συνδρομής.

Το ακίνητο θα πρέπει να έχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής και να έχει κριθεί:

επικίνδυνο για χρήση («ΚΟΚΚΙΝΟ») σύμφωνα με το δελτίο επανελέγχου ή επικινδύνως ετοιμόρροπο σύμφωνα με Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου ή ολοσχερώς κατεστραμμένο σύμφωνα με Έκθεση Αυτοψίας Ολοσχερώς Κατεστραμμένου Κτιρίου ή

προσωρινά ακατάλληλο για χρήση («ΚΙΤΡΙΝΟ») σύμφωνα με το δελτίο επανελέγχου ή την Έκθεση Αυτοψίας.

Κατά την αίτηση προσυμπληρώνονται τα ακίνητα που βρίσκονται στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στις ως άνω περιοχές, από την τρέχουσα περιουσιακή κατάσταση, όπως έχει διαμορφωθεί από την τελευταία δήλωση Ε9 και σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην ΚΥΑ. Κατά την υποβολή της αίτησης πρέπει να επισυναφθεί και το αντίστοιχο δελτίο ή Έκθεση ή Πρωτόκολλο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Διευκρινίζεται ότι για τη χορήγηση πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής, θα προηγηθεί διασταύρωση των στοιχείων των αιτήσεων με τα στοιχεία των δελτίων επανελέγχου και τις εκθέσεις αυτοψίας των αρμόδιων υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής για το χαρακτηρισμό των κτηρίων.

Επίσης, το ποσό της πρώτης αρωγής που λαμβάνει κάθε ιδιοκτήτης συμψηφίζεται με το ποσό της τελικής στεγαστικής συνδρομής, όπως αυτό θα προσδιοριστεί από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με σχετική απόφαση οριοθέτησης και χορήγησης στεγαστικής συνδρομής.

Με την ολοκλήρωση των αυτοψιών από τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, θα οριοθετηθούν οι πληγείσες περιοχές και θα χορηγηθεί στεγαστική συνδρομή για την επισκευή/ανακατασκευή των κτιρίων, η οποία θα αποτελείται από δωρεάν κρατική αρωγή (80%) και άτοκο δάνειο (20%) με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Στο πλαίσιο αυτό από την πρώτη στιγμή έχει ξεκινήσει η καταγραφή των ζημιών από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Επισημαίνεται ότι, τόσο για την πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής, όσο και για την πρώτη αρωγή έναντι επιχορήγησης, σε περίπτωση που ο λαβών την ενίσχυση υποβάλει ψευδή δήλωση ή δεν υποβάλει σχετικό φάκελο στις αρμόδιες υπηρεσίες ή δεν κριθεί τελικά δικαιούχος ή το ποσό που δικαιούται είναι μικρότερο, προβλέπεται η επιστροφή του συνολικού ποσού ή του υπερβάλλοντος ποσού στο Ελληνικό Δημόσιο.

Ειδήσεις σήμερα:

Mad Clip: Σαν σήμερα σκοτώθηκε ο τράπερ - Δεν τον ξέχασαν οι θαυμαστές του (βίντεο)

Νέες ταυτότητες: Οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις

Missing Alert: Πως βρέθηκε ο 31χρονος αγνοούμενος