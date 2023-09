Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ - Κασσελάκης: Οι 30 υπογραφές για τον υποψήφιο Πρόεδρο του κόμματος

Κατατέθηκε επισήμως η υποψηφιότητα του Στέφανου Κασσελάκη, με τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό των 30 υπογραφών.

-

Στην κατάθεση της υποψηφιότητας του για την θέση του Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ στο Προεδρείο του Διαρκούς Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε το πρωί του Σαββάτου ο Στέφανος Κασσελάκης, με το ακόλουθο κείμενο, στο τέλος του οποίου παρατίθενται οι 30 υπογραφές μελών - 8 εξ αυτών ανήκουν σε νυν και πρώην βουλευτές - που είναι απαραίτητες για να μπορεί να λάβει μέρος στην διαδικασία:.

«Με βάση τις ομόφωνες αποφάσεις του Συνεδρίου του 2022 δικαίωμα υποψηφιότητας για την θέση του προέδρου του κόμματος έχει κάθε μέλος το οποίο, εντός των προβλεπόμενων από το καταστατικό προθεσμιών, καταθέτει την επιθυμία του είτε σε συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής είτε κατά την έναρξη- στην προκειμένη περίπτωση- των εργασιών του Διαρκούς Συνεδρίου, το χρονοδιάγραμμα του οποίου αποφασίστηκε κατά την τελευταία συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.

Αναγκαία προϋπόθεση για να γίνει δεκτή μια υποψηφιότητα είναι η υποστήριξή της, τουλάχιστον από το 10% των μελών της Κεντρικής Επιτροπής.

Σήμερα 2 Σεπτεμβρίου 2023 σεβόμενος τις διαδικασίες του κόμματος, στο οποίο συνειδητά έγινα μέλος και του οποίου την πολιτική απόφαση και το Καταστατικό τιμώ και δεσμεύομαι να υπηρετώ καταθέτω την υποψηφιότητά μου για την θέση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προσκομίζοντας τις παρακάτω υπογραφές μελών της Κεντρικής Επιτροπής που υποστηρίζουν την υποψηφιότητά μου.

Αθήνα 2 Σεπτεμβρίου 2023

Στέφανος Κασσελάκης

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ

ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ βουλευτής ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ βουλευτής ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ τ.βουλευτής ΧΑΡΙΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ τ.βουλευτής ΜΠΕΤΥ ΣΚΟΥΦΑ τ.βουλευτής ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ τ.βουλευτής ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ τ.βουλευτής ΘΑΝΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ τ.βουλευτής ΚΛΕΙΩ ΑΓΓΟΥΡΑΚΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΘΗΣ ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΑΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΟΥΔΙΩΤΗ ΧΡΥΣΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΙΣΚΙΡΑ ΣΟΦΙΑ ΛΑΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΕΒΕΝΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΟΥΚΑΚΗ 0ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΜΑΚΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΛΑΚΟΥ ΡΙΤΣΑ ΜΕΜΤΣΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΟΣΚΑΧΛΑΙΔΗΣ-ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΝΕΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΜΥΡΝΑΚΗ ΜΑΥΡΑ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΑΥΛΑΡΙΟΥ ΨΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0ΚΩΣΤΑΣ ΤΑΦΛΑΝΙΔΗΣ».

