Πολιτική

Σπαρτιάτες - Στίγκας: Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για την “Greek Mafia”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι καταγγελίες του Πρόεδρου των Σπαρτιατών μπαίνουν στο επίκεντρο έρευνας. Πρόθεση ανεξαρτητοποίησης ανακοίνωσαν δύο βουλευτές του κόμματος.

-

Προκαταρκτική έρευνα, με αφορμή τις δημόσιες καταγγελίες του αρχηγού των «Σπαρτιατών» Βασίλη Στίγκα, ότι βουλευτές του κόμματός του καθοδηγούνται από εξωθεσμικά κέντρα, διενεργεί, σύμφωνα με πληροφορίες, η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο πλαίσιο της έρευνας ο κ. Στίγκας έχει ήδη κληθεί να καταθέσει στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη, την ερχόμενη Τρίτη.

Υπενθυμίζεται ότι ο αρχηγός των «Σπαρτιατών» σχολιάζοντας την επιλογή 11 βουλευτών του να απέχουν από τη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής την περασμένη Παρασκευή, είχε αναφέρει, μεταξύ άλλων, τα εξής μιλώντας από το βήμα του Κοινοβουλίου: «Οι κύριοι που λείπουν είναι καθοδηγούμενοι και ποδηγετούμενοι από ξένα κέντρα. Εξωκοινοβουλευτικά κέντρα. Το λέω με το θάρρος της γνώμης που είχα πάντα ως Έλληνας πολίτης. Τα ξένα κέντρα αυτά παραπέμπουν σε Greek mafia ή Δον Κορλεόνε, που λένε πώς και τι θα κάνουν και πότε θα το κάνουν. Έχουμε τεράστια θέματα, πυρκαγιές, ελληνοτουρκικά, ταυτότητες και άλλα και κάποιοι επιλέγουν αυτή την κατάσταση για να κάνουν τη δουλειά τους. Εγώ θα κάνω αυτό που έκανα πάντα. Είμαι έντιμος και βαθειά δημοκράτης».

Εν τω μεταξύ, την πρόθεση τους να ανεξαρτητοποιηθούν από την Κοινοβουλευτική Ομάδα των Σπαρτιατών εξέφρασαν δύο απο τα εναπομείναντα μέλη της.

Σε δήλωση του ο Γεώργιος Μανούσος αναφέρει «Στην ζωή μου, πορεύθηκα πάντα με ήθος και τιμιότητα. Όσοι με ξέρετε, γνωρίζετε πολύ καλά ότι στην πολιτική δεν μπήκα για να γίνω πλούσιος, αλλά ούτε και για να χτίσω πολιτική καριέρα. Η επιθυμια μου ηταν να βάλω την δική σας φωνή μέσα στην Βουλή και όλοι μαζί από κοινού να χτίσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας, την νέα γενιά. Επομένως, δεν θα μπορούσα να συνυπάρξω ούτε ένα λεπτό, με έναν άνθρωπο που δηλώνει ότι Βουλευτές ενός κόμματος που ψήφισαν χιλιάδες Έλληνες πολίτες -και που είναι πεντακάθαροι- έχουν συνδιαλλαγές με την «Greek Mafia». Ο ίδιος μπορεί να πρόδωσε την εμπιστοσύνη τους, εγώ δεν θα το κάνω ποτέ».

Ο Κωνσταντίνος Φλώρος, με τον οποίο ο Βασίλης Στίγκας είχε την πρώτη κόντρα στην Βουλή για τον Ηλία Κασιδιάρη, αναφέρει χαρακτηριστικά «Και ξανά, δεν αλλάζω ούτε κόμμα, ούτε τελεία, από όσα λέει ο συνάδελφος Γεώργιος Μανούσος. Συντάσσομαι πλήρως με την κάτωθι ανακοίνωσή του» και παραθέτει την δήλωση του συναδέλφου του.





Ειδήσεις σήμερα:

Mad Clip: Σαν σήμερα σκοτώθηκε ο τράπερ - Δεν τον ξέχασαν οι θαυμαστές του (βίντεο)

Νέες ταυτότητες: Οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις

Missing Alert: Πως βρέθηκε ο 31χρονος αγνοούμενος