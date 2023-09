Κοινωνία

Νεκρός αστυνομικός σε τροχαίο - Η μηχανή του τράκαρε με αυτοκίνητο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η μηχανή του “Ζητά” κατέληξε σε στύλο φωτισμού. Εγκυμονούσα η οδηγός του αυτοκινήτου, υπέστη σοκ. Θρήνος για τον 44χρονο αστυνομικό.

-

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 44χρονο αστυνομικό της ομάδας «Ζ» σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας και συγκεκριμένα στην οδό Μ. Αλεξάνδρου, μπροστά από τον χώρο που διεξάγεται η λαϊκή αγορά.

Συγκεκριμένα, περίπου στις 08:50, ο 44χρονος αστυνομικός που οδηγούσε τη μηχανή και εκτελούσε υπηρεσία εποχούμενης περιπολίας, συγκρούστηκε με ΙΧ που οδηγούσε γυναίκα.

Η υπηρεσιακή μοτοσικλέτα, αφού χτύπησε σε κράσπεδο, κατέληξε σε στύλο φωτισμού.

Ο 44χρονος αστυνομικός διακομίσθηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο.

Η οδηγός του αυτοκινήτου ήταν έγκυος και υπέστη σοκ.

Δυστυχώς, ο Αλέξανδρος Τζιμούλης, 46 ετών, δικυκλιστής της Τροχαίας Αλεξάνδρειας, Πρόεδρος της Τ.Κ. Λουτρού, πατέρας 4 παιδιών και αγαπητός σε όλη την τοπική κοινωνία άφησε την τελευταία του πνοή, σκορπίζοντας θλίψη σε όλους.

Πηγή: alexandriamou.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Νέες ταυτότητες: Οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις

Συντάξεις: οι νέες ημερομηνίες πληρωμής

Mad Clip: Σαν σήμερα σκοτώθηκε ο τράπερ - Δεν τον ξέχασαν οι θαυμαστές του (βίντεο)