Φωτιές - Κυριακή: Οι περιοχές υψηλού κινδύνου (χάρτης)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε πέντε περιφέρειες την Κυρακή. Επί ποδός η Πυροσβεστική.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για την Κυριακή, 03 Σεπτεμβρίου 2023, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

• Περιφέρεια Αττικής συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων

• Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

• Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Έβρου)

• Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

• Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Λακωνίας)

Σε γενική επιφυλακή παραμένει το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Επικράτειας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις, που έχουν προκύψει λόγω του μεγάλου αριθμού πυρκαγιών, καθώς και του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία κίνδυνου 4), ενώ συνεχίζονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και οι περιπολίες από Πυροσβεστικές, Αστυνομικές και Στρατιωτικές δυνάμεις.

Ταυτόχρονα, για τις ανωτέρω περιοχές, παραμένει σε εφαρμογή το Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές.

Σε άμεση συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχουν ενημερωθεί όλες οι αρμόδιες εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και οι Περιφέρειες και Δήμοι των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για τη λήψη μέτρων αρμοδιότητάς τους.

Απευθύνεται έκκληση στους συμπολίτες μας

1. Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως

i. το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού,

ii. τη χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης,

iii. τη χρήση υπαίθριων ψησταριών,

iv. το κάπνισμα μελισσών,

v. τη ρίψη αναμμένων τσιγάρων κ.ά.

2. Να παρακολουθούν τις πληροφορίες για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα και στους επίσημους λογαριασμούς του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Facebook και στο Twitter.

3. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, να ειδοποιούν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Πολύ Υψηλός Κίνδυνος ?? κατηγορίας 4?? για αύριο Κυριακή 03 Σεπτεμβρίου σε:



?? Αττική & Κύθηρα

?? Εύβοια & Σκύρο

?? Βοιωτία

?? Έβρο

?? Λακωνία

?? Λέσβο

?? Χίο

?? Σάμο & Ικαρία



?? Υψηλός κίνδυνος 3? σε αρκετές περιοχές



?? https://t.co/n08vMr1M0t pic.twitter.com/aKd0GRKv3e

— Civil Protection GR (@GSCP_GR) September 2, 2023

