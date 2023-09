Υγεία - Περιβάλλον

ΕΚΑΒ: Ριζική αναδιάρθρωση προανήγγειλε το Υπουργείο Υγείας

Τι θα περιλαμβάνει το "Νέο ΕΚΑΒ" και γιατί ποια θα είναι η μέγιστη καθυστέρηση ανταπόκρισης σε κλήση.

Τη ριζική αναδιάρθρωση του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) ανήγγειλε με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Υγείας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση το ΕΚΑΒ θα αναδιαρθρωθεί προκειμένου να λειτουργεί «κατά τα διεθνή πρότυπα, στο πλαίσιο του σχεδιαζόμενου νέου ΕΣΥ και βασικό στόχο την ταχύτερη ανταπόκρισή του στις κλήσεις των πολιτών, από εξειδικευμένα και καλά εκπαιδευμένα πληρώματα ασθενοφόρων». Το σχετικό σχέδιο του υπουργείου Υγείας παρουσίασαν στο Υπουργικό Συμβούλιο, όπου και έλαβε έγκριση, ο Υπουργός Υγείας, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο Υφυπουργός, Μάριος Θεμιστοκλέους. Ο κ. Χρυσχοΐδης σημείωσε ότι με τις σχεδιαζόμενες αλλαγές η Ελλάδα θα καλύψει την απόσταση που διαπιστώνεται στην αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του ΕΚΑΒ σε σχέση με τον ανάλογο διεθνή μέσο όρο αποτελεσματικότητας.

Τι αλλάζει

Το ΕΚΑΒ υπό τη νέα του μορφή θα είναι διασυνδεδεμένο με τα Νοσοκομεία και τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών με το σκεπτικό να υπάρχει ετοιμότητα ανταπόκρισης του ιατρικού προσωπικού στα περιστατικά μετά τις αφίξεις. Η μέγιστη ταχύτητα απόκρισης στην κλήση θα είναι 10 λεπτά και η κάλυψη της επικράτειας με οχήματα θα πυκνώσει ώστε να φτάσει από το 1 ασθενοφόρο ανά 36.000 κατοίκους που είναι τώρα, στο 1 ανά 20.000 κατοίκους. Η αναδιάρθρωση θα περιλαμβάνει επίσης:

την πρόσληψη 800 νέων μόνιμων εργαζομένων, ειδικότητας μέλους πληρώματος ασθενοφόρου,

την πρόσληψη 150 εργαζομένων επικουρικού προσωπικού στην επαρχία,

την υποχρεωτική παρακολούθηση, εκ μέρους των εργαζομένων, δύο προγραμμάτων αναλυτικής εκπαίδευσης,

την ψηφιακή αναβάθμιση του Κέντρου με αλλαγή των συστημάτων ηλεκτρονικής καταγραφής και διαχείρισης περιστατικών, κατηγοριοποίησης της κρισιμότητας τους και δρομολόγησης των ασθενοφόρων,

τη δημιουργία «Πύργου Ελέγχου» που θα δίνει τη δυνατότητα της εικόνας σε πραγματικό χρόνο,

την προμήθεια νέων ασθενοφόρων σε βάθος 2ετίας,

τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου στόλου,

τη δημιουργία επιπλέον βάσεων αεροδιακομιδών στη χώρα και

την εκπαίδευση του προσωπικού στην πραγματοποίηση πρωτογενών διακομιδών ώστε το ΕΚΑΒ να παραλαμβάνει για αεροδιακομιδή το περιστατικό από τον τόπο του συμβάντος και τη μεταφορά του απευθείας στο νοσοκομείο.