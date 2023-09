Πολιτική

Επίσκεψη Γεραπετρίτη στην Άγκυρα - Διπλωματικές πηγές: Σε εντατικούς ρυθμούς η προετοιμασία

Τι ανέφερε ο σύμβουλος του Τούρκου Προέδρου Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς αναφερόμενος και στην συνάντηση συνεργασίας υψηλού επιπέδου μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας

Σε εντατικούς ρυθμούς διενεργείται η προετοιμασία της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, στην Άγκυρα, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Μεταξύ άλλων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν δυο εκτεταμένες συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία εβδομάδα υπό τον Υπουργό Εξωτερικών, παρουσία υψηλόβαθμων υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου.

Η πρώτη είχε ως θέμα τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας. Τη σχετική ενημέρωση έκανε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος. Η δεύτερη αφορούσε στην λεγόμενη «θετική ατζέντα», στη συνεργασία δηλαδή των δυο χωρών σε τομείς όπως η οικονομία, το εμπόριο, η προστασία του περιβάλλοντος και η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, οι υποδομές και μεταφορές.

Σημαντικό ορόσημο χαρακτήρισε την επίσκεψη του Έλληνα ΥΠΕΞ Γιώργου Γεραπετρίτη στην Τουρκία ο σύμβουλος του Τούρκου Προέδρου Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς ο οποίος αναφερόμενος και στην συνάντηση συνεργασίας υψηλού επιπέδου μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας που προγραμματίζεται στη Θεσσαλονίκη Ανέφερε ότι «αυτά είναι θετικά βήματα που προσπαθούμε να επιτύχουμε και που προσπαθούμε να τα δρομολογήσουμε». «Όταν κοιτάζεται προς το μέλλον, υπάρχει», είπε ο Κιλίτς. Για το Κυπριακό είπε ότι βρίσκεται στην επικαιρότητα και θα είναι ένα από τα θέματα που θα συζητήσουν Γεραπετρίτης – Φιντάν την ερχόμενη Τρίτη.



Σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό κανάλι Α Χαμπέρ, ο Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς δήλωσε για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις: «Όπως γνωρίζετε και οι δύο χώρες έκαναν πρόσφατα εκλογές, εμείς κάναμε δύο εκλογικές αναμετρήσεις όπως ο κ. Μητσοτάκης συμμετείχε επίσης σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις αν και μεσολάβησε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εκεί. Και προς το παρόν, δεν θα διεξαχθούν γενικές ή προεδρικές εκλογές στην Ελλάδα ή την Τουρκία για τα επόμενα 4 χρόνια. Αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί και να αξιοποιηθεί ως ένα (δοχείο) ευκαιρίας. Επειδή έχει επιτευχθεί πολιτική σταθερότητα και στις δύο χώρες, καθώς και η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη σύνοδο κορυφής του Βίλνιους, η οποία αποτυπώθηκε και στον Τύπο ως πολύ μια θετική ατμόσφαιρα και στη συνέχεια, όπως γνωρίζετε, εκδηλώθηκαν πυρκαγιές τόσο εδώ στην Τουρκία όσο και στην Ελλάδα. Έχουμε δηλώσει ότι θα βοηθήσουμε την Ελλάδα με όποιον τρόπο περνάει από το χέρι μας. Πριν από περίπου 2 μήνες, παρείχαμε υποστήριξη με τα αεροσκάφη μας. Δηλώσαμε την πρόθεσή μας να τους βοηθήσουμε και αυτοί το αποδέχθηκαν. Η Ελλάδα είχε προηγουμένως κάνει μια ειλικρινή προσπάθεια στους σεισμούς που ξέσπασαν στις 6 Φεβρουαρίου. Οι ομάδες έρευνας και διάσωσης και οι πολίτες της παρείχαν μια σοβαρή υποστήριξη στη χώρα και το έθνος μας. Επομένως, τους ευχαριστούμε».

«Βέβαια, όταν κοιτάζετε προς το μέλλον, υπάρχει. Εννοώ, τώρα που ο Υπουργός Εξωτερικών έρχεται στην Τουρκία, θα λέγαμε ότι είναι ένα σημαντικό ορόσημο. Ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης και ο Πρόεδρός μας πιθανότατα θα συναντηθούν ξανά στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών και ξέρετε ότι μετά από αυτό υπάρχει μια συνάντηση συνεργασίας υψηλού επιπέδου στη Θεσσαλονίκη, η οποία προγραμματίζεται να γίνει μετά από πρόταση της ελληνικής πλευράς. Αυτά είναι θετικά βήματα που προσπαθούμε να επιτύχουμε και που προσπαθούμε να τα δρομολογήσουμε», ανέφερε.





Για τη συνάντησή του με τον βοηθό γραμματέα των Ηνωμένων εθνών Γέντζια και το Κυπριακό, ο Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς είπε: «Ναι συναντηθήκαμε, κάναμε διαβουλεύσεις μαζί του, προηγουμένως είχε συναντηθεί και με διάφορους φίλους. Ναι, το Κυπριακό βρίσκεται στην επικαιρότητα, ιδίως στις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με την Ελλάδα. Αλλά αν ρωτάτε αν βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε διαπραγματεύσεις ή έστω σε συνομιλίες με την Ελλάδα για το θέμα αυτό, όχι αλλά σίγουρα την επόμενη εβδομάδα θα είναι ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν με τον υπουργό Εξωτερικών μας κατά την επίσκεψή υπουργού εξωτερικών της Ελλάδας στην Τουρκία. Η προσέγγισή μας είναι η εξής: Ναι, υπάρχει μια κατάσταση στην Κύπρο όπου δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε στο νησί, με τον ίδιο τρόπο, υπάρχουν θέματα για τα οποία δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε στο Αιγαίο και στην Μεσόγειο στη ανατολική Μεσόγειο».

Ωστόσο ανέφερε ότι «αυτές είναι οι διμερείς μας σχέσεις, τουλάχιστον μεταξύ μας, να καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι, να μιλάμε και να διαπραγματευόμαστε, ας μην εμποδίζουμε την προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων μας, αυτό λέμε εμείς. Έχουμε τις δικές μας απόψεις, έχουμε τα δικαιώματά μας που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο, τα υποστηρίζουμε μέχρι τέλους, αλλά πάντα λέμε ότι ελάτε να το λύσουμε σαν Ελλάδα Τουρκία και Τουρκία Ελλάδα ας διευθετήσουμε το θέμα με διάλογο. Επομένως, κατά τη γνώμη μου, αυτό που πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να αφήσει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις να τις λύσουμε σε διμερή βάση».

Ο Κιλίτς είπε πως «όσον αφορά τα θέματα που σχετίζονται με την Κύπρο, εάν κινούνται συνεχώς στο πλαίσιο της ιδέας της στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή, όταν υποστηρίζουμε τη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ό,τι κι αν γίνει, καταλήγουμε σε κάποια αδιέξοδα. Διότι κατά τη γνώμη μας, η Ελληνοκυπριακή Διοίκηση της Νότιας Κύπρου, η οποία είναι σήμερα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν αντιπροσωπεύει ολόκληρο το νησί, υπάρχει μια περιοχή που δεν αποτελεί μέρος ολόκληρου του νησιού, υπάρχει η Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου και υπάρχουν Τούρκοι εκεί. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να βρισκόμαστε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να μπορούμε να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα, αλλά και να ξέρουμε πώς να διαπραγματευτούμε. Υπό αυτή την έννοια, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα μεταξύ του τουρκικού και του ελληνικού λαού. Επομένως, υπό αυτή την έννοια, προσπαθούμε να κινηθούμε προς το μέλλον σε μια πιο θετική ατμόσφαιρα. Αυτός είναι ο στόχος μας. Αλλά όπως είπα, υπάρχουν ορισμένα σημεία εδώ που πρέπει να το συζητήσουμε».



Ερωτηθείς εάν θα πραγματοποιηθεί και ποια θα είναι η ημερομηνία της επίσκεψης του Τούρκου Προέδρου στη Θεσσαλονίκη, ο Κιλίτς είπε «προς το παρόν, θα συναντηθούμε στα Ηνωμένα Έθνη και θα συναντηθούμε την επόμενη περίοδο, σκεφτόμαστε τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, αλλά, όπως είπα, αυτά είναι ακόμα στο πλαίσιο της προετοιμασίας».

