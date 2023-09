Κοινωνία

Αθήνα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Δευτέρα στο κέντρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν λόγω συναυλίας. Οι ώρες και οι δρόμοι του δήμου Αθηναίων που θα κλείσουν προσωρινά.

-

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν, σύμφωνα με ενημέρωση της ΕΛΑΣ, τη Δευτέρα (4-9-23) στο κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο διεξαγωγής της φιλανθρωπικής συναυλίας με την επωνυμία «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ».

Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, από τις 18.30 έως πέρας της συναυλίας, στις ακόλουθες οδούς και λεωφόρους, περιοχής Δήμου Αθηναίων, ως εξής:

Αρδηττού, στο τμήμα αυτής από Λ. Βουλιαγμένης έως την Λ. Βασ. Όλγας, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Βασ. Κων/νου, και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Βασ. Κων/νου, στο τμήμα αυτής από την Λ. Βασ. Όλγας έως την οδό Ερατοσθένους, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Βασ. Σοφίας, και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη, καθώς και στο τμήμα αυτής από την οδό Ριζάρη έως την Λ. Βασ. Όλγας, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αρδηττού και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη (μετά το πέρας της συναυλίας).

Λ. Βασ. Όλγας, καθ' όλο το μήκος της, ρεύμα κυκλοφορίας προς Καλλιμάρμαρο.

Η Αστυνομία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Αντίπαρο

Μίκης Θεοδωράκης: Μνημόσυνο και τελετή ονοματοδοσίας στα Χανιά (εικόνες)

Νέες ταυτότητες: Οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις