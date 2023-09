Κόσμος

Ζελένσκι: Οι ουκρανικές δυνάμεις κάνουν πρόοδο κατά των ρωσικών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πολυαναμενόμενη αντεπίθεση, που πλησιάζει σε διάρκεια τους τρεις μήνες, έχει ανακαταλάβει τουλάχιστον δώδεκα χωριά, αλλά όχι σημαντικούς οικισμούς

-

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα Σάββατο πως τα στρατεύματα του Κιέβου "προχωρούν" στην αντεπίθεσή τους εναντίον των ρωσικών δυνάμεων, απορρίπτοντας τις επικρίσεις Δυτικών αξιωματούχων που λένε πως η Ουκρανία ανακτά έδαφος με πολύ αργούς ρυθμούς. Η πολυαναμενόμενη αντεπίθεση, που πλησιάζει σε διάρκεια τους τρεις μήνες, έχει ανακαταλάβει τουλάχιστον δώδεκα χωριά, αλλά όχι σημαντικούς οικισμούς, με τους στρατιώτες να παρεμποδίζονται από τα τεράστια ρωσικά ναρκοπέδια και αμυντικές γραμμές.

Αυτήν την εβδομάδα, μη κατονομαζόμενοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ εξέφρασαν απογοήτευση για την αργή πρόοδο της επιχείρησης, φθάνοντας μέχρι του σημείου να κατηγορήσουν την ουκρανική στρατηγική, σύμφωνα με δυτικές αναφορές που προκάλεσαν την οργή του Κιέβου. "Οι ουκρανικές δυνάμεις προχωρούν. Παρόλ' αυτά, και ανεξάρτητα του τι λέει ο οποιοσδήποτε, προωθούμαατε, και αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Είμαστε σε κίνηση", έγραψε ο Ζελένσκι στην εφαρμογή Telegram.

Ορισμένοι φοβούνται πως η υποστήριξη της Δύσης θα αρχίσει να κλονίζεται, καθώς ο πιο ψυχρός και υγρός καιρός θα επιβραδύνει την πρόοδο στο πεδίο της μάχης αργότερα φέτος. Η Δύση έχει δαπανήσει πολλά δισεκατομμύρια δολάρια για να βοηθήσει την αντεπίθεση και το Κίεβο λέει ότι χρειάζεται περισσότερα.

Η ορμή στο ουκρανικό πεδίο της μάχης αυξήθηκε ελαφρά σε ένα τμήμα του νοτιοανατολικού μετώπου στη Ζαπορίζια όπου η αναπληρώτρια υπουργός Άμυνας Χάνα Μαλιάρ δήλωσε χθες, Παρασκευή, πως τα στρατεύματα του Κιέβου διέσπασαν την πρώτη γραμμή της ρωσικής άμυνας. Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι υπήρξε "αξιοσημείωτη επιτυχία" από την Ουκρανία στην περιοχή, αν και η Μαλιάρ προειδοποίησε πως τα στρατεύματα του Κιέβου έφθασαν σε πιο βαριά οχυρωμένες θέσεις στην άλλη πλευρά αφού διέσπασαν τις γραμμές.

Στην καθημερινή ενημέρωσή του για τις εξελίξεις στο πεδίο της μάχης, ο ουκρανικός στρατός δεν ανάφερε κάποια νέα σημαντική πρόοδο, αλλά είπε πως τα στρατεύματα συνεχίζουν να προωθούνται προς τη Μελιτόπολη, ένα σημαντικό υπό ρωσική κατοχή αστικό κέντρο στην περιοχή της Ζαπορίζια.

Ανέφερε 45 συγκρούσεις με μάχες στις πρώτες γραμμές τις τελευταίες 24 ώρες και είπε πως οι συγκρούσεις μαίνονται στα ανατολικά όπου τα ουκρανικά στρατεύματα απέκρουσαν πολλές ρωσικές επιθέσεις.

Η Ρωσία περιγράφει ήδη την ουκρανική αντεπίθεση ως αποτυχημένη. Το Κίεβο υποστηρίζει πως προωθείται σκόπιμα αργά ώστε να ελαχιστοποιήσει τις απώλειες, και πως η προώθησή του περιπλέκεται σε μεγάλο βαθμό από την έλλειψη σύγχρονης αεροπορικής ισχύος.

Ειδήσεις σήμερα:

Μίκης Θεοδωράκης: Μνημόσυνο και τελετή ονοματοδοσίας στα Χανιά (εικόνες)

Νέες ταυτότητες: Οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις

Διαρκές Συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ: “τελική ευθεία” για την διαδοχή του Τσίπρα