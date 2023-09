Αθλητικά

Τένις - Τσιτσιπάς: Στο Παναθηναϊκό Στάδιο θα γράψουμε ιστορία όλοι μαζί

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς απεύθυνε κάλεσμα στον κόσμο για τα ιστορικά παιχνίδια του Davis Cup, που θα διεξαχθούν στο Καλλιμάρμαρο

Κάλεσμα στον κόσμο απεύθυνε ο Στέφανος Τσιτσιπάς για τους αγώνες τένις που θα φιλοξενηθούν για πρώτη φορά στην ιστορία στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Πρόκειται για τους αγώνες της Εθνικής ομάδας με τη Σλοβενία, για το Group I του Davis Cup, που έχουν προγραμματιστεί για το διήμερο 16 & 17 Σεπτεμβρίου.

«Ένα παιδικό μου όνειρο θα γίνει πραγματικότητα τον επόμενο μήνα», ανέφερε σε δηλώσεις του στην επίσημη σελίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τένις ο 25χρονος τενίστας και πρόσθεσε:

«Τον Σεπτέμβριο θα έχω τη δυνατότητα να αγωνιστώ με την Εθνική μας ομάδα στο Παναθηναϊκό Στάδιο, στη συνάντηση με τη Σλοβακία για το Davis Cup. Στο χώρο όπου φιλοξενήθηκαν οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες, θα διεξαχθούν για πρώτη φορά αγώνες τένις για την κορυφαία διοργάνωση του αθλήματος σε επίπεδο Εθνικών ομάδων».

Μέσα από τις δηλώσεις του απεύθυνε κάλεσμα στον κόσμο να δώσει το «παρών» στο ιστορικό ματς, τονίζοντας τη σημαντικότητά του: «Είμαι σίγουρος πως η εικόνα από το Καλλιμάρμαρο θα ταξιδέψει σε όλον τον κόσμο, διαφημίζοντας τη χώρα μας. Παράλληλα, θα αποδειχθεί για μία ακόμη φορά πως η Ελλάδα μπορεί να διοργανώνει σπουδαία αθλητικά γεγονότα.

Το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο Παναθηναϊκό Στάδιο, για να γράψουμε ιστορία όλοι μαζί και να καμαρώσουμε την Εθνική μας ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες του κόσμου».

Υπενθυμίζουμε πως η προπώληση των εισιτηρίων συνεχίζεται. Είναι χωρισμένα σε τρεις ζώνες, σε τιμές των 10, 20 και 100 ευρώ.

