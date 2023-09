Κοινωνία

Λέσβος: 95 παράτυπους μετανάστες εντόπισε και διέσωσε το λιμενικό (βίντεο)

Τι αναφέρει σε ανακοινώσεις του το Λιμενικό.

Στον εντοπισμό και τη διάσωση 95 μεταναστών προέβη σήμερα το λιμενικό στη Λέσβο, σε τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις που πραγματοποίησε.

Στην πρώτη επιχείρηση διασώθηκαν 37 μετανάστες, στη δεύτερη 21 και στην τρίτη 37.

Η πρώτη ανακοίνωση από το Λιμενικό:

"Στον εντοπισμό και τη διάσωση τριάντα επτά (37) αλλοδαπών προέβησαν, πρωινές ώρες σήμερα, στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, στη θαλάσσια περιοχή ακρωτηρίου ¨Παληός¨ βορειοανατολικά ν. Λέσβου.

Συγκεκριμένα, Πλοίο Ανοικτής Θαλάσσης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ευρισκόμενο σε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε πνευστή λέμβο, με τριάντα επτά (37) επιβαίνοντες, τους οποίους περισυνέλεξε με ασφάλεια και τους μετέφερε στον λιμένα Μυτιλήνης. Στη συνέχεια παραδόθηκαν σε στελέχη της Ασφάλειας της οικείας Λιμενικής Αρχής και μεταφέρθηκαν σε χώρο Καραντίνας Κ.Υ.Τ. «Μαυροβούνι».

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης".



Η δεύτερη ανακοίνωση από το Λιμενικό:

"Πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Περιπολικό Πλοίο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο βρισκόταν σε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε στη θαλάσσια περιοχή ¨Τάρτη¨ νοτιοανατολικά Αγριελιάς ν. Λέσβου, πνευστή λέμβο, με ικανό αριθμό αλλοδαπών επιβαινόντων.

Στη θέα του περιπολικού σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., οι επιβαίνοντες προέβησαν στην καταστροφή των αεροθαλάμων της με αποτέλεσμα την πτώση τους στη θάλασσα.



Άμεσα το πλήρωμα του Περιπολικού Πλοίου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προέβη στην ασφαλή περισυλλογή και διάσωση είκοσι ενός (21) αλλοδαπών, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στον λιμένα Μυτιλήνης και στη συνέχεια στο χώρο καραντίνας Κ.Υ.Τ. Καρά Τεπέ «ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ». Μία γυναίκα εκ των ανωτέρω μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ», για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Προανάκριση διενεργείται από τη Λιμενική Αρχή Μυτιλήνης".

Η τρίτη ανακοίνωση από το Λιμενικό:

"Πρωινές ώρες σήμερα, Περιπολικό πλοίο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., το οποίο βρισκόταν σε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε στη θαλάσσια περιοχή ¨Τάρτη¨ νοτιοανατολικά Αγριελιάς ν. Λέσβου, πνευστή λέμβο, η οποία παρουσίαζε εισροή υδάτων, με αποτέλεσμα οι επιβαίνοντες της να βρεθούν στη θάλασσα.

Άμεσα το πλήρωμα του Περιπολικού πλοίου προέβη στην ασφαλή περισυλλογή τριάντα επτά (37) αλλοδαπών και τους μετέφερε με ασφάλεια στον λιμένα Μυτιλήνης. Στη συνέχεια, οι ανωτέρω αλλοδαποί παραδόθηκαν σε στελέχη της Ασφάλειας της οικείας Λιμενικής Αρχής και μεταφέρθηκαν σε χώρο Καραντίνας Κ.Υ.Τ. «Μαυροβούνι».

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης".

