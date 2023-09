Αθλητικά

Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός: Λύτρωση στο 91’ από τον Ζοάο Πέδρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κεφαλιά του Ζοάο Πέδρο καθόρισε την έκβαση του αγώνα ανάμεσα στον νεοφώτιστο και στην ομάδα της Αιτωλοακαρνανίας.

-

Με κεφαλιά του Ζοάο Πέδρο στο 90΄ +1, ο Παναιτωλικός απέφυγε μία ήττα από τον νεοφώτιστο Πανσερραϊκό, στην Τούμπα, και με το τελικό 1-1, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Super League, μετρά πλέον 2 βαθμούς και δύο ισοπαλίες, καθώς έχει αγώνα λιγότερο.

Μάλιστα, ο Πέδρο είχε μπει αλλαγή στο 82ο λεπτό, στη θέση του Μπαλντασάρα. Στο 30ό λεπτό, ο Πανσερραϊκός προηγήθηκε με δυνατό σουτ του Σάββα Μούργου.

Η ομάδα των Σερρών μετρά επίσης 2 βαθμούς, έχοντας μία ισοπαλία και μία ήττα μέχρι στιγμής.

Οιι αγώνες της Κυριακής

20:00: Άρης–Αστέρας Τρίπολης

20:00: Ολυμπιακός–Λαμία

20:00: ΟΦΗ–ΠΑΟΚ

21:30 Βόλος–ΑΕΚ

21:45 ΠΑΣ Γιάννινα–Παναθηναϊκός

Πανσερραϊκός και Παναιτωλικός επιχείρησαν αμφότεροι σουτ μετά τη σέντρα, χωρίς να έχουν πάντως κάποια μεγάλη ευκαιρία. Στο 30ό λεπτό, όμως οι νεοφώτιστοι άνοιξαν το σκορ όταν οι παίκτες του Πάμπλο Γκαρσία έκλεψαν τη μπάλα και στην αντεπίθεση με συνεχόμενες πάσες, τελικός αποδέκτης της μπάλας έγινε ο Σάββας Μούργος μέσα στην περιοχή και αριστερά για να νικήσει τον Καπίνο με δυνατό σουτ (1-0). Η ομάδα των Σερρών που είχε καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας σε αυτό το πρώτο 45άλεπτο, είχε και οκτώ τελικές στο α΄ μέρος, με τον Παναιτωλικό να έχει δύο.

Στο 64ο λεπτό, ο Μπέγκστρομ γύρισε την μπάλα προς τα πίσω, ο Καρέλης μπήκε στην πορεία της, έκλεψε, βγήκε τετ α τετ με τον Χόβαν, αλλά στην προσπάθεια του να πλασάρει από πάνω από τον γκολκίπερ των γηπεδούχων σούταρε αρκετά άστοχα. Ο Γκάμπριελ Σούρερ έριξε στο ματς όσους επιθετικογενείς παίκτες είχε στην προσπάθεια του να φτάσει στην ισοφάριση.

Στο 88' ο Χόβαν έγινε αποδέκτης της μπάλας μέσα στην περιοχή προσπάθησε να κάνει το γυριστό σουτ αλλά ο Χόβαν μπλόκαρε χωρίς πρόβλημα τη μπάλα. Εν τέλει, ο Παναιτωλικός απέφυγε τα χειρότερα, αφού στο 90΄ +1΄ τον.... λύτρωσε ο Πορτογάλος Ζοάο Πέδρο. Μετά από σέντρα από τα αριστερά ο Ζοάο Πέντρο με άλμα, έφτασε ψηλότερα απ' όλους και με καρφωτή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1

Διαιτητής: Σταύρος Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)

Κίτρινες: Στάικος, Μούργος, Ντανκερλούι - Μπαλντασάρα

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Πάμπλο Γκαρσία): Χόβαν, Χάγεκ, Μπέργκστρομ, Πεταυράκης, Μασκανάκης (55΄ Ντανκερλούι), Πηλέας, Ουεντραόγκο, Στάικος (90΄ +3 Θυμιάνης), Μούργος (72΄ Τσαγκαλίδης), Τόμας (55΄ Χατζηστραβός), Άλεξιτς (72΄ Γούλερι)

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γκάμπριελ Σούρερ): Καπίνο, Ντουάρτε Μπρ., Μλάντεν (46΄ Σενγκέλια), Μάλης, Λιάβας, Πέρες, Τσιγγάρας (76΄ Ντουάρτε Φρ.), Μπαλντασάρα (82΄ Πέδρο), Τορεχόν, Ντίας (76΄ Χουάνπι), Καρέλης (90΄+3΄ Βοϊλής).

Ειδήσεις σήμερα:

Σολτς: Τραυματίστηκε ο Καγκελάριος της Γερμανίας

Κτηματολόγιο: Επέκταση στην ηλεκτρονική έκδοση αριθμού προτεραιότητας

“ΑΝΤ1 FLASHBACK”: Μυθοπολασία γένους θηλυκού την Κυριακή