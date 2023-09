Πολιτική

ΔΕΘ - Μητσοτάκης: Οι 4 άξονες της οικονομικής πολιτικής

Ποιοι είναι οι βασικοί πυλώνες της οικονομικής π0ολιτικής που θα αναπτύξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκπέμποντας μηνύματα προς πολλούς αποδέκτες.

Στον ρυθμό της ΔΕΘ κινείται από σήμερα η ελληνική οικονομία με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τους επιτελείς του να βρίσκονται στη διαδικασία οριστικοποίησης του περιεχομένου των εξαγγελιών στη Θεσσαλονίκη το προσεχές Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες τίποτε ακόμη δεν έχει «κλειδώσει» και τα πάντα είναι υπό εξέταση. Το μόνο σίγουρο, όπως αναφέρουν πηγές από το Μέγαρο Μαξίμου και το υπουργείο Οικονομικών, είναι ότι η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στους πολίτες, που είτε δοκιμάζονται από τις καταστροφικές πυρκαγιές, είτε πλήττονται από τη συνεχιζόμενη ακρίβεια.

Σημειώνουν επίσης ότι τα όποια επιπλέον έσοδα προκύψουν εξαιτίας της θετικής πορείας της οικονομίας, όπως τουλάχιστον αυτή έχει πιστοποιηθεί τους πρώτους επτά μήνες του έτους, θα επιστρέψουν στην ελληνική κοινωνία.

Έτσι λοιπόν με βάση τις υπάρχουσες πληροφορίες η ομιλία του πρωθυπουργού, αναφορικά με την οικονομία, θα κινηθεί σε τέσσερις βασικούς άξονες.

Ο πρώτος έχει να κάνει με την αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα που έχει τεθεί από την κυβέρνηση και είναι η απόκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Στο πλαίσιο αυτό οι όποιες αποφάσεις ληφθούν θα κινούνται εντός των πλαισίων της δημοσιονομικής σταθερότητας και της επίτευξης των στόχων σε συνδυασμό με τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων. Η κυβέρνηση δεν θέλει σε καμία περίπτωση να στείλει λάθος μήνυμα προς τις αγορές και τους επενδυτές που θα λειτουργήσει ανασταλτικά στην πορεία απόκτησης της πολυπόθητης επενδυτικής βαθμίδας.

Ο δεύτερος σχετίζεται με την ανάγκη να στηριχθούν οι τοπικές κοινωνίες, αλλά κι όλοι εκείνοι που υπέστησαν ζημιές από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού. Οι αποζημιώσεις θα γίνει προσπάθεια να δοθούν άμεσα και θα αφορούν τη φυτική και ζωική παραγωγή που καταστράφηκε, όπως επίσης και για τα σπίτια που υπέστησαν ζημιά (μερική ή ολοκληρωτική). Παράλληλα θα αναληφθούν δράσεις για αποκατάσταση των καταστροφών στα δάση.

Ο τρίτος πυλώνας της πολιτικής θα έχει να κάνει με πιθανά μέτρα στήριξης των ευάλωτων νοικοκυριών, λόγω της συνεχιζόμενης ακρίβειας ειδικά στο κομμάτι των τροφίμων. Η κυβέρνηση ήδη έχει ψηφίσει σειρά μέτρων, η εφαρμογή των οποίων ξεκινά άμεσα και ως στόχο έχουν την άμβλυνση των επιπτώσεων από τις συνεχείς πληθωριστικές πιέσεις. Στα μέτρα που βρίσκονται στο τραπέζι είναι μεταξύ των άλλων:

Επέκταση του Market Pass μέχρι το τέλος το έτους.

Ενίσχυση και διεύρυνση του επιδόματος θέρμανσης.

Διατήρηση των επιδοτήσεων στους λογαριασμούς ρεύματος για τους ευάλωτους.

Παράταση του μειωμένου ΦΠΑ για άλλους 6 μήνες στο τουριστικό πακέτο, στις μεταφορές, στην εστίαση (καφές, μη αλκοολούχα ποτά) και στον πολιτισμό.

Επίδομα στους συνταξιούχους εκείνους που δεν έλαβαν αυξήσεις αποδοχών.

Ανάλογα με την πορεία των εσόδων, ίσως να υπάρξει και νέα επιταγή ακρίβειας τα Χριστούγεννα, σε χαμηλοσυνταξιούχους, μακροχρόνια άνεργους κ.α.

Ο τέταρτος πυλώνας της πολιτικής που αναμένεται να αναπτυχθεί από το πρωθυπουργό, θα έχει να κάνει με την οικονομική πολιτική που θα ακολουθηθεί τα επόμενα χρόνια. Θα δοθεί έμφαση στην πολιτική των μεταρρυθμίσεων και των λελογισμένων μειώσεων στη φορολογία, ανάλογα με τη γενικότερη πορεία της οικονομίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ





