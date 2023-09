Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Γενέθλια με συζητήσεις και συναυλία

Την επέτειο της ίδρυσης του γιορτάζει το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, με συζητήσεις, ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη και συναυλία με τρεις άνδρες τραγουδιστές επί σκηνής.

Τη συμπλήρωση 49 χρόνων από την ίδρυσή του γιορτάζει σήμερα το ΠΑΣΟΚ και κεντρικό θέμα των εκδηλώσεων, είναι η κλιματική αλλαγή, μετά και τις καταστροφικές πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού.

Οι φετινές εκδηλώσεις ξεκινούν το απόγευμα στις 18:00 στο περιστύλιο του Ζαππείου όπου θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή συζήτηση με θέμα «Σύγχρονες προκλήσεις: Κλιματική αλλαγή, φυσικές καταστροφές και βιώσιμη ανάπτυξη».

Ομιλητές θα είναι ο Χάρης Δούκας, καθηγητής ενεργειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ και υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων, ο Μιχάλης Χάλαρης, γραμματέας Τομέα Πολιτικής Προστασίας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, η Ευανθία Σισμάνογλου Project Manager στην εταιρεία EV Loader (startup για τα ηλεκτρικά οχήματα) και ο Γιώργος Καραμανώλης, σύμβουλος Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Καινοτομίας & Τεχνολογίας, συντονιστής της δράσης Ψηφιακή Κοινωνία - Digital Society. Τη συζήτηση συντονίζει ο δημοσιογράφος Ανδρέας Παπαδόπουλος.

Στις 20:00 στον προαύλιο χώρο του Ζαππείου αναμένεται η πολιτική ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη.

Στο πλαίσιο της φεστιβαλικής ατμόσφαιρας που είχε επικρατήσει και κατά τους εορτασμούς της 3ης του Σεπτέμβρη πέρυσι, θα ακολουθήσει συναυλία με τους Λάκη Παπαδόπουλο, Νίκο Ζιώγαλα και Γιάννη Γιοκαρίνη.

