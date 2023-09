Κοινωνία

Τροχαίο - Νεκρός αστυνομικός: Πώς έχασε την ζωή του ο πολύτεκνος πατέρας (εικόνες)

Πώς συνέβη το τροχαίο με θύμα τον άτυχο αστυνομικό, ο οποίος έχασε την ζωή του εν ώρα υπηρεσίας, παρότι φορούσε κράνος.

Σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία της Αλεξάνδρειας μετά τον θάνατο του αστυνομικού της ομάδας Ζ, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα μετά από τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου.

Ο αστυνομικός, ο οποίος υπηρετούσε στο Τμήμα Αλεξάνδρειας, άφησε την τελευταία του πνοή εν ώρα καθήκοντος, εκτελώντας περιπολία με την υπηρεσιακή του μηχανή στο κέντρο της πόλης.

Λίγο μετά τις 8.30, η μηχανή του αστυνομικού συγκρούστηκε με ένα ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε μια γυναίκα, εγκυμονούσα κατά ορισμένες πληροφορίες, με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας της, να συρθεί στο έδαφος και να πέσει σε μια κολώνα ηλεκτροδότησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο εμπλεκόμενα οχήματα κινούνταν με χαμηλές ταχύτητες καθώς στο σημείο λειτουργούσε λαϊκή αγορά αλλά η οδηγός του ΙΧ του έκλεισε το δρόμο και ο αστυνομικός έχασε τον έλεγχο του δίκυκλου.

Ο Αλέξανδρος Τζιμούλης στάθηκε άτυχος καθώς χτύπησε στην κολόνα με το κεφάλι και μολονότι φορούσε κράνος, η σύγκρουση ήταν μοιραία.

Ο αστυνομικός, πατέρας 4 ανήλικων παιδιών, ήταν ιδιαίτερα αγαπητό μέλος της κοινωνίας της Αλεξάνδρειας και είχε εκλεγεί Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Λουτρού, όπου έμενε με την οικογένειά του.

Στην σορό του αδικοχαμένου Αστυνομικού έγινε νεκροψία-νεκροτομή.

Προανάκριση για τις συνθήκες του θανατηφόρου τροχαίου διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αλεξάνδρειας.





