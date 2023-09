Πολιτική

Μητσοτάκης για νέες ταυτότητες: θύμα επιτήδειων μια μικρή μειοψηφία της κοινωνίας

“Δεν έχουν ούτε κάμερες, ούτε μικρόφωνα” γράφει ο Πρωθυπουργός στον εβδομαδιαίο απολογισμό του, στα social media, όπου αναφέρεται και στην διαχείριση της αντιμετώπισης των πυρκαγιών.

Επιστροφή στα «συνηθισμένα» για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος επανήλθε στον εβδομαδιαίο απολογισμό του, μέσω του Facebook, μετά από εβδομάδες. Ο Πρωθυπουργός στο post του αναφέρει ότι προβλέπει πως τα κείμενα του θα παραμείνουν μεγάλα και πως ίσως δεν τα διαβάζουν πολλοί ολόκληρα, ωστόσο για τον ίδιο παραμένει ένας τρόπος έκφρασης και επαφής με τους πολίτες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταπιάνεται με ζητήματα της επικαιρότητας, όπως οι πυρκαγιές και οι νέες ταυτότητες, οι επιδόσεις του τουρισμού, η ανεργία και τα έξοδα των οικογενειών για την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία.

Για τις φωτιές, ο Πρωθυπουργός γράφει χαρακτηριστικά: «Την περασμένη Πέμπτη στη Βουλή μίλησα αναλυτικά για τις αντίξοες συνθήκες που κληθήκαμε να διαχειριστούμε φέτος το καλοκαίρι. Χωρίς να αποσιωπήσω τις αδυναμίες που διαπιστώθηκαν, ιδίως στον τομέα της πρόληψης και του έγκαιρου εντοπισμού των φωτιών με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας. Ούτε όμως να μηδενίσω τις τεράστιες προσπάθειες που έγιναν και γίνονται ακόμα σε μια άνιση μάχη, προσπάθειες που έσωσαν και ζωές και περιουσίες».

Για τις νέες ταυτότητες αναφέρει ότι «οι νέες ταυτότητες δεν έχουν ούτε κάμερες, ούτε μικρόφωνα, ούτε διάφορα άλλα ευτράπελα τα οποία ακούγονται και διακινούν διάφοροι επιτήδειοι. Μια πολύ μικρή μειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας τους έχει πιστέψει, αλλά να ξέρουν οι πολίτες ότι σε λίγο καιρό, οι παλαιού τύπου ταυτότητες (που υπάρχουν από το 1961!) δεν θα ισχύουν πια. Άρα άδικα μπαίνουν σε αυτή την ταλαιπωρία και επιβαρύνουν τα αστυνομικά τμήματα με μια πρόσθετη γραφειοκρατία».

Μάλιστα, ανανεώνει το «ραντεβού» του απολογισμού για μετά από δύο Σαββατοκύριακα, λόγω της παρουσίας του στην ΔΕΘ, γράφοντας «Σας ευχαριστώ για τον χρόνο που αφιερώσατε. Και θα τα ξαναπούμε σε δύο βδομάδες, μετά δηλαδή το Σαββατοκύριακο της ΔΕΘ οπότε και θα έχουμε πολλά να πούμε σας διαβεβαιώ!», αναφέρει.

Όλη η ανάρτηση του πρωθυπουργού:

«Επιστροφή σε μία αγαπημένη μου συνήθεια. Μετά από μια μακρά, διπλή προεκλογική περίοδο και ένα πραγματικά δύσκολο καλοκαίρι, νομίζω πως είναι καιρός να ξεκινήσω και πάλι να σας «ενοχλώ» κάθε Κυριακή με τον εβδομαδιαίο απολογισμό που ξεκινήσαμε τον προηγούμενο χειμώνα. Και λέω «ενοχλώ» γιατί υποψιάζομαι πως αυτά τα κείμενα θα συνεχίσουν να είναι μακροσκελή!

Ξέρω πως αρκετοί ίσως δεν τα διαβάζετε ολόκληρα, άλλοι καθόλου, οι περισσότεροι ίσως τα διαβάζετε διαγώνια. Όμως είναι σημαντικό για εμένα να αφιερώνω λίγο χρόνο για κάθε δράση, να εξηγώ γιατί είναι σημαντική, ποιους αφορά, πώς τους βοηθάει, με ποιον τρόπο συνεισφέρει στο να προχωρήσουμε ένα ακόμα βήμα μπροστά ως κοινωνία και ως χώρα.

Ξεκινάω λοιπόν ξανά τον απολογισμό των κυβερνητικών πεπραγμένων. Γιατί η πολιτική πρέπει να έχει απτά αποτελέσματα, και γι’ αυτά θέλουμε να κρινόμαστε. Χωρίς να κρυβόμαστε όταν κάνουμε λάθη ή δεν πετυχαίνουμε τους στόχους μας. Και σήμερα δυστυχώς, ξαναβρισκόμαστε στη σκιά της μεγάλης δοκιμασίας των πυρκαγιών.

Την περασμένη Πέμπτη στη Βουλή μίλησα αναλυτικά για τις αντίξοες συνθήκες που κληθήκαμε να διαχειριστούμε φέτος το καλοκαίρι. Χωρίς να αποσιωπήσω τις αδυναμίες που διαπιστώθηκαν, ιδίως στον τομέα της πρόληψης και του έγκαιρου εντοπισμού των φωτιών με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας. Ούτε όμως να μηδενίσω τις τεράστιες προσπάθειες που έγιναν και γίνονται ακόμα σε μια άνιση μάχη, προσπάθειες που έσωσαν και ζωές και περιουσίες.

Και από αυτό το “βήμα” λοιπόν, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι με τις πρωτοβουλίες που ανακοινώσαμε θα εξασφαλίσουμε καλύτερη άμυνα για το αύριο, ταχεία καταβολή αποζημιώσεων και γρήγορη αποκατάσταση των τόπων που χτυπήθηκαν, ειδικά του Έβρου, στα πρότυπα της παρέμβασης που κάναμε -πιστεύω με αρκετή επιτυχία- στην Εύβοια.

Με την ευκαιρία αυτή, αξίζει να σας πω ότι προ ημερών εγκαινιάστηκε και επαναλειτουργεί το Δασικό Χωριό στους Παπάδες του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας που είχε σβηστεί από τον χάρτη στη μέγα-πυρκαγιά του 2021. Αξίζει να κάνετε μια αναζήτηση στο διαδίκτυο να δείτε τις εικόνες. Είναι εντυπωσιακές.

Καθώς μπαίνουμε στο φθινόπωρο (ημερολογιακά, αφού η τουριστική σεζόν συνεχίζεται) τα μέχρι τώρα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι το 2023, τα έσοδα από τον τουρισμό θα καταγράψουν νέο ρεκόρ, με αύξηση άνω του 10% και σημαντικά υψηλότερα από τα 19 δισ. του 2019.

Καλύτερα είναι τα νέα και από το μέτωπο του πληθωρισμού, αφού τον Αύγουστο υποχώρησε στο 3,4% σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Η Ελλάδα σήμερα σημειώνει τον 4ο χαμηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη. Στην ευρωζώνη ο πληθωρισμός παρέμεινε στο 5,3% και, ενδεικτικά, στη Γερμανία είναι ακόμα πάνω από 6%.

Ξέρω βεβαίως ότι οι τιμές στα τρόφιμα δεν έχουν αποκλιμακωθεί. Γι’ αυτό ακριβώς και δώσαμε παράταση στο αναγκαίο «Καλάθι του Νοικοκυριού», που ασφαλώς δεν εξάλειψε την ακρίβεια, αλλά ήταν μια ανάσα για την ελληνική οικογένεια. Την περασμένη Τετάρτη ξεκίνησε και το «Καλάθι των Μαθητών», που περιλαμβάνει 11 βασικές κατηγορίες σχολικών ειδών. Αμείωτοι είναι οι έλεγχοι και οι ποινές σε όσες επιχειρήσεις και μεγάλες αλυσίδες επιχειρούν να παραπλανήσουν τους καταναλωτές με ψευδείς εκπτώσεις. Το προηγούμενο διάστημα επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 1.440.000 ευρώ από τη Διϋπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) σε τρεις μεγάλες αλυσίδες πώλησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών. Σε συνθήκες τόσο υψηλού εισαγόμενου πληθωρισμού κανείς δεν μπορεί να παίζει με τα εισοδήματα των νοικοκυριών.

Το έχω ξαναπεί: θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε εντός των δημοσιονομικών αντοχών της χώρας για να στηρίξουμε την κοινωνία και ιδίως τους πιο ευάλωτους.

Καλά είναι τα νέα και από το μέτωπο της απασχόλησης. Τον Ιούλιο, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το ποσοστό της ανεργίας έπεσε στο 10,8% έναντι 12,5% τον Ιούλιο του 2022. Δηλαδή προστέθηκαν σχεδόν 103.000 εργαζόμενοι στους απασχολούμενους, που συνολικά έφτασαν τα 4.2 εκ. άτομα. Πρόκειται για την καλύτερη επίδοση στην αγορά εργασίας από το 2010 και μετά!

Με ένα από τα πρώτα νομοσχέδια της δεύτερης θητείας μας ψηφίσαμε την ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων και της οικογένειας, υλοποιώντας έτσι το 50% του οικονομικού προγράμματος που παρουσιάσαμε προεκλογικά. Προς διάψευση λοιπόν των πολιτικών μας αντιπάλων που ισχυρίζονταν ότι δεν θα το υλοποιήσουμε, εμείς το είπαμε και το κάναμε.

Το φετινό καλοκαίρι έφερε κι ένα ακόμη ρεκόρ: από τις 20 Ιουλίου έως τις 20 Αυγούστου έγιναν τουλάχιστον 2.245 έλεγχοι σε αιγιαλούς και παραλίες. Διαπιστώθηκαν περίπου 750 παραβάσεις πάσης φύσεως και επιβλήθηκαν πρόστιμα. Η μάχη με την παραβατικότητα θα συνεχιστεί αμείωτη. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να στείλω και από εδώ.

Σε λίγες μέρες ανοίγουν και πάλι τα σχολεία. Φέτος, θα ανοίξουν με επιπλέον 3.913 μόνιμους εκπαιδευτικούς Γενικής Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής, Μουσικών Σχολείων και 150 Ψυχολόγους-Κοινωνικούς Λειτουργούς στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης των ΚΕΔΑΣΥ. Συνολικά τα τελευταία 4 χρόνια έχουν γίνει 28.000 προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών στη δημόσια εκπαίδευση για πρώτη φορά από το 2010.

Σημαντικές θεωρώ και δύο παρεμβάσεις μας στον τομέα της υγείας. Πρώτον, τοποθετούνται οπλίτες θητείας που είναι πτυχιούχοι ιατρικής σε κενές θέσεις Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, Περιφερειακών Ιατρείων και Κέντρων Υγείας, άγονων, απομακρυσμένων και με προβληματική πρόσβαση περιοχών. Και δεύτερον, δώσαμε λύση και στην κατεπείγουσα ανάγκη να ενισχύσουμε με οδηγούς τα ασθενοφόρα των δομών υγείας των νησιωτικών και ορεινών περιοχών της χώρας, διαθέτοντας προσωπικό από το Πυροσβεστικό Σώμα μεταξύ άλλων. Έτσι, τουλάχιστον 60 περιοχές της χώρας μας απέκτησαν για πρώτη φορά πληρώματα για 2 ασθενοφόρα. Μια ασφαλώς προσωρινή λύση, καθώς άμεσα ξεκινάει ριζική αναμόρφωση του ΕΚΑΒ.

Αν επέλεγα δυο λέξεις για να σηματοδοτήσω τη δεύτερη τετραετία μας είναι «μεταρρυθμιστική επιτάχυνση». Έχουμε απόλυτη επίγνωση ότι το 41% που μας δώσατε δεν είναι λευκή επιταγή αλλά ισχυρό αίτημα να αλλάξουμε όσα μας ταλαιπωρούν, όσα μας πληγώνουν και όσα μας θυμώνουν.

Θα ήθελα σήμερα να ξεχωρίσω ειδικά την καθιέρωση δημοσίων δεικτών ποιότητας έργου σε Δήμους και σε Περιφέρειες, ώστε να απεικονίζονται δημόσια πλέον οι επιδόσεις των τοπικών αρχόντων σε τομείς που έχουν αρμοδιότητα, μεταξύ αυτών -για να το συνδέσω με την επικαιρότητα- τους καθαρισμούς οικοπέδων και ρεμάτων.

Μια μεγάλη αλλαγή που θα διευκολύνει την καθημερινότητα των πολιτών θα είναι οι νέες ταυτότητες με τις νέες δυνατότητες που δημιουργούν, με πιο ασφαλείς συναλλαγές και με έγγραφα τα οποία δεν μπορούν να πλαστογραφηθούν και να χρησιμοποιηθούν εάν κλαπούν. Οι νέες ταυτότητες θα διευκολύνουν φυσικά και τις μετακινήσεις, καθώς αποτελούν μέρος ενός ενιαίου ευρωπαϊκού συστήματος ταυτοποίησης, το οποίο θα γίνει υποχρεωτικό.

Οι νέες ταυτότητες δεν έχουν ούτε κάμερες, ούτε μικρόφωνα, ούτε διάφορα άλλα ευτράπελα τα οποία ακούγονται και διακινούν διάφοροι επιτήδειοι. Μια πολύ μικρή μειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας τους έχει πιστέψει, αλλά να ξέρουν οι πολίτες ότι σε λίγο καιρό, οι παλαιού τύπου ταυτότητες (που υπάρχουν από το 1961!) δεν θα ισχύουν πια. Άρα άδικα μπαίνουν σε αυτή την ταλαιπωρία και επιβαρύνουν τα αστυνομικά τμήματα με μια πρόσθετη γραφειοκρατία.

Πρόοδο όμως έχουμε ήδη κάνει ως προς κάποιες άλλες «ουρές» της ντροπής, και εδώ μιλάω για το κτηματολόγιο. Πώς; Με τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής αιτήσεων καταχώρισης για εγγραφή στο κτηματολόγιο συμβολαιογραφικών πράξεων και παραλαβή του πιστοποιητικού καταχώρισης σε μορφή pdf.

Δεν μπορώ να μην αναφέρω μια ακόμη πολύ σημαντική πρωτοβουλία μας, που έγινε πράξη στις πρώτες μέρες της νέα θητείας μας: να αρθούν όλοι οι περιορισμοί για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εκλογέων εξωτερικού. Και μαζί, η δημιουργία νέας ειδικής ενότητας «Απόδημοι Έλληνες» στο gov.gr για τους Έλληνες του Εξωτερικού.

Κλείνοντας αυτήν την μακρά ανασκόπηση θα ήθελα να επαναλάβω κάτι που είπα στις προγραμματικές δηλώσεις τον περασμένο Ιούλιο. Αντίπαλός μας σήμερα είναι τα προβλήματα της κοινωνίας και του τόπου. Και είναι δύσκολος αντίπαλος, με τον οποίον παλεύουμε κάθε μέρα. Βλέπουμε τα προβλήματα, ακούμε τον κόσμο και πάντα προσπαθούμε να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση. Οι μάχες που δώσαμε με τις ουρές στο κτηματολόγιο και η κατάληψη των αιγιαλών είναι δύο μόνο παραδείγματα του πώς αντιλαμβανόμαστε την πολιτική: ως υπηρεσία προς τον πολίτη και την πατρίδα. Και έτσι θα συνεχίσουμε.

Σας ευχαριστώ για τον χρόνο που αφιερώσατε. Και θα τα ξαναπούμε σε δύο βδομάδες, μετά δηλαδή το Σαββατοκύριακο της ΔΕΘ οπότε και θα έχουμε πολλά να πούμε σας διαβεβαιώ!».

ΣΥΡΙΖΑ: Αντί να απολογηθεί για την καταστροφή, ο κ. Μητσοτάκης ζει στον κόσμο του

Σε δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Στεργίου Καλπάκη αναφέρεται «Ο Έβρος καίγεται για 16η ημέρα, με ανθρώπινες απώλειες, με πάνω από 935.000 στρέμματα να έχουν γίνει στάχτη, με μια ανυπολόγιστη περιβαλλοντική καταστροφή στο δάσος της Δαδιάς, αλλά ο κ. Μητσοτάκης ζει στον κόσμο του. Αντί να απολογηθεί για τις τεράστιες ευθύνες του, άρχισε πάλι τις χαζοχαρούμενες αναρτήσεις για να μας πει ότι περίπου έγιναν όλα καλά. Ή δεν έχει πάρει χαμπάρι για το τι συμβαίνει στη χώρα όλες αυτές τις μέρες και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της καταστροφής στο μέλλον ή απλά επιχειρεί για άλλη μια φορά να μας πείσει ότι η καταστροφή είναι η νέα κανονικότητα».

