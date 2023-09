Καιρός

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες τη Δευτέρα

Που και πότε αναμένονται τα εντονότερα φαινόμενα. Πως θα κινηθεί ο υδράργυρος. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για τη Δευτέρα ο καιρός θα παρουσιάσει επιδείνωση από τα βόρεια με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και μεγάλη συχνότητα κεραυνών. Συγκεκριμένα από τις προμεσημβρινές ώρες στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και πρόσκαιρα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Από τις μεσημβρινές ώρες στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες και βαθμιαία στα νησιά του Ιονίου, τη Στερεά και την Εύβοια και από νωρίς το απόγευμα στην Πελοπόννησο (κυρίως τη δυτική και τη βόρεια). Από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως στους νομούς Πιερίας και Ημαθίας). Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και το βράδυ στα νοτιοανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και αργά τη νύχτα πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Στο βόρειο Αιγαίο το βράδυ θα ενισχυθούν στα 8 μποφόρ, ενώ από αργά το απόγευμα στο νότιο Ιόνιο θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σημαντική πτώση κυρίως στα βόρεια και στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς, ενώ στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα φθάσει τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα θα φθάσει τους 28 με 30 βαθμούς και στη νότια νησιωτική χώρα κατά τόπους τους 31 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική ο καιρός θα πειρλαμβάνει αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν και από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη ο καιρός θα περιλαμβάνει αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες από τις προμεσημβρινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Το βράδυ τα φαινόμενα πρόσκαιρα θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνεόυν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια ο καιρός θα περιλαμβάνει λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες από το μεσημέρι και από τα βόρεια θα είναι ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνεόυν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και στην Θράκη θα εκδηλωθούν νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες αρχικά στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και γρήγορα και στα υπόλοιπα. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα από τις προμεσημβρινές ώρες στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και πρόσκαιρα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως στους νομούς Πιερίας και Ημαθίας). Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 έως 5 στρεφόμενοι γρήγορα σε βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση. Από αργά το απόγευμα στα ανατολικά θα ενισχυθούν σε 5 με 6 και στα θαλάσσια αργά τη νύχτα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασίαθα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις που γρήγορα από τα βόρεια θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα είναι ισχυρές από τις μεσημβρινές ώρες στην Ήπειρο, βαθμιαία στα νησιά του Ιονίου, στην δυτική Στερεά και από νωρίς το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 έως 5 και στο Ιόνιο βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6, στα ανοικτά του Ιονίου τοπικά έως 7 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα στο νότιο Ιόνιο θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά και στην ανατολική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν ίγες νεφώσεις που γρήγορα από τα βόρεια θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα είναι ισχυρές από τις μεσημβρινές ώρες στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, βαθμιαία στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια και από νωρίς το απόγευμα στη Πελοπόννησο (κυρίως στα βόρεια). Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη θα σημειωθούν αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και από απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση από τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 και στη νότια Κρήτη τοπικά έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι αρχικά γενικά αίθριος. Από τα βόρεια αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από το απόγευμα στα Δωδεκάνησα πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, πρόσκαιρα στα βόρεια τοπικά έως 7 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες βαθμιαία οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου..

Ο καιρός την Τρίτη

Σε όλη τη χώρα αναμενονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως στους νομούς Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής), τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την κεντρική και ανατολική Στερεά ( κυρίως στους νομούς Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Βοιωτίας και πρόσκαιρα στο νομό Αττικής, κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματά του), την Εύβοια (κυρίως τη βόρεια), την ανατολική και νότια Πελοπόννησο και τη δυτική Κρήτη. Θα είναι ισχυρά επίσης, κατά περιόδους έως το απόγευμα, στην Ήπειρο τα νησιά του Ιονίου, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, καθως και στις δυτικές Κυκλάδες και τα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου απο το μεσημέρι έως το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 5 με 7 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ και μόνο στα νότια πελάγη θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειωσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά και τα νότια φθανοντας στα δυτικά τους 21 και στα νότια τους 23 βαθμούς, ενώ στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα φθάσει μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα θα φθάσει τους 24 με 26 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα κατά τόπους τους 29 βαθμούς Κελσίου.

