Πολιτική

Σπαρτιάτες: Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Κωνσταντίνος Φλώρος

"Στα 32 μου χρόνια, δεν έδωσα ποτέ το παραμικρό δικαίωμα σε κανέναν...'" δηλώνει ο βουλευτής Λάρισας.

Επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα με την οποία γνωστοποιεί ότι θέτει εαυτόν εκτό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Σπαρτιατών έστειλε την Κυριακή ο βουλευτής Λάρισας Κωνσταντίνος Φλώρος.

"Μετά τις άκρως προσβλητικές και συκοφαντικές δηλώσεις του Προέδρου του κόμματος "ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ" κ. Βασίλη Στίγκα, οι οποίες θίγουν βαθύτατα την τιμή, την υπόληψη και την προσωπικότητά μου, και για τις οποίες θα κληθεί να δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις στα αρμόδια όργανα, θέτω εαυτόν εκτός της Κ.Ο. ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ" αναφέρει.

"Στα 32 μου χρόνια, δεν έδωσα ποτέ το παραμικρό δικαίωμα σε κανέναν, να πει το οτιδήποτε για το άτομό μου, πόσο μάλλον να γίνουν αναφορές για επαφές με 'Greek Mafia', εκβιασμούς, αλλά και να βάλω χέρι σε κρατικά χρήματα, τα οποία ούτε μου ανήκουν, ούτε διαχειρίζομαι" σημειώνει στην επιστολή του ο κ. Φλώρος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

