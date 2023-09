Αθλητικά

Παγκόσμιο παίδων καλλιτεχνικής κολύμβησης: Χρυσές οι Καραμανίδου - Θάνου

Το ελληνικό δίδυμο απέσπασε την πρώτη θέση σε έναν συγκλονιστικό τελικό, που κρίθηκε με ελάχιστες διαφορές

Μία πολύ μεγάλη επιτυχία κατέγραψε το πρωί της Κυριακής η ελληνική καλλιτεχνική κολύμβηση στο κολυμβητήριο «Κύπρος» της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, στη Βάρη, όπου διεξάγεται το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα παίδων/κορασίδων.

Η Εστέλλα Καραμανίδου και η Βασιλική Θάνου κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο ντουέτο, παίρνοντας την πρώτη θέση σε έναν συγκλονιστικό τελικό, που κρίθηκε με ελάχιστες διαφορές.

Το ελληνικό δίδυμο συγκέντρωσε 262.3942 βαθμούς, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τις Μανάμι Ντόντο και Νάο Σιραχάσε από την Ιαπωνία (261.5703β.) και στην τρίτη τις Γκιζάλ Ακμπάρ και Κανάκο Φιλντ από τις ΗΠΑ (260.8923β.).

Πρόκειται για το πρώτο χρυσό μετάλλιο που κατακτά η χώρα μας στο άθλημα σε παγκόσμιο επίπεδο (σε οποιαδήποτε ηλικιακή κατηγορία).

Οι αγώνες ολοκληρώνονται το απόγευμα (18:30), με τον τελικό του ομαδικού.

