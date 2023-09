Ρωσία - Δούναβης: Επιθέσεις με drones κατά λιμενικών εγκαταστάσεων (βίντεο)

Εγκαταστάσεις στον Δούναβη, κυρίως το λιμάνι του Ρένι και του Ισμαήλ, είχαν αποτελέσει και προηγουμένως στόχο των ρωσικών δυνάμεων και η Ρουμανία είχε καταδικάσει τις επιθέσεις αυτές.

Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) επιτέθηκαν σε «μη στρατιωτικές βιομηχανικές» εγκαταστάσεις στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας στον Δούναβη, στη νοτιοδυτική Ουκρανία, δήλωσε το Κίεβο, με τη Μόσχα να διευκρινίζει ότι έπληξε ένα λιμάνι στην περιοχή αυτή στη μεθόριο με τη Ρουμανία.

«Ο εχθρός επιτέθηκε σε μη στρατιωτικές βιομηχανικές υποδομές της περιοχής του Δούναβη», ανέφερε το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Ουκρανίας στην εφαρμογή Telegram. «Η επίθεση προκάλεσε τον τραυματισμό δύο ανθρώπων, οι οποίοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο», πρόσθεσε.

