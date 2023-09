Πολιτική

Κακοκαιρία: Έκτακτη σύσκεψη συγκάλεσε ο Κικίλιας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έκτακτη συντονιστική τηλεδιάσκεψη υπό τον Βασίλη Κικίιλια για την εκδήλωση των επικείμενων έντονων καιρικών φαινομένων. Ποιοι θα συμμετέχουν.

-

Έκτακτη συντονιστική τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 6 το απόγευμα για την εκδήλωση των επικείμενων έντονων καιρικών φαινομένων.

Στην ανωτέρω συντονιστική σύσκεψη θα προΐσταται ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας με τη συμμετοχή της ΕΛ.ΑΣ, της Πυροσβεστικής, των περιφερειαρχών της χώρας, της ΚΕΔΕ και της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Σημειώνεται ότι ο κ. Κικίλιας έχει αποστείλει κατεπείγουσα επιστολή στις περιφέρειες και στους δήμους όλης της χώρας για την άμεση εκπόνηση και ολοκλήρωση αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων.

Επιπλέον, συστάσεις προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων, απευθύνει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ενόψει της επιδείνωσης του καιρού.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο “Σκοπελίτης”…. δαμάζει τα κύματα του Αιγαίου (βίντεο)

“Κιβωτός του Κόσμου” - πατήρ Αντώνιος: ξεκινά η πρώτη δίκη για κακοποίηση παιδιών

Τροχαίο - Νεκρός αστυνομικός: Πώς έχασε την ζωή του ο πολύτεκνος πατέρας (εικόνες)