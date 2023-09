Κοινωνία

Φωτιά στον Έβρο: Χωρίς ενεργά μέτωπα μετά από 16 ημέρες

Χωρίς ενεργά μέτωπα πυρκαγιάς, επέστρεψαν στα σπίτια τους οι κάτοικοι της Λευκίμμης. 49 νέες δασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο.

Χωρίς ενεργά μέτωπα πυρκαγιάς και με την επιστροφή των κατοίκων της Λευκίμμης στις οικίες τους κλείνει η σημερινή ημέρα στον Έβρο.

Οι ισχυρές δυνάμεις κατάσβεσης επίγειες και εναέριες κατέβαλαν και στο συγκεκριμένο μέτωπο υπεράνθρωπες προσπάθειες για να διατηρήσουν αλώβητο τον οικισμό από την πύρινη λαίλαπα που χθες το βράδυ τον προσέγγισε σε απόσταση αναπνοής. Παρά την επίτευξη της ύφεσης και των δύο τελευταίων μετώπων σε Λευκίμμη και σε ρέμα βόρεια του Σουφλίου και την πτώση της έντασης των βορειοανατολικών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, οι δυνάμεις πυρόσβεσης παραμένουν για επιτήρηση και παρακολούθηση των σημείων από τα οποία πέρασε η πυρκαγιά προκειμένου να αντιμετωπιστούν εν τη γενέσει τυχόν αναζωπυρώσεις.

Με τις φλόγες που επί μέρες έκαιγαν στο Νομό να έχουν σβήσει και τους οικισμούς ασφαλείς ο δήμαρχος Σουφλίου, Παναγιώτης Καλακίκος δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι μπορούμε να μιλάμε πλέον για επιστροφή στην κανονικότητα και από αύριο για το σχεδιασμό της επόμενης ημέρας με επίκεντρο την ανάταξη της οικονομίας της περιοχής μέσω κι ενός ειδικού αναπτυξιακού σχεδίου στήριξης των επαγγελμάτων που έχουν πληγεί.

Συνολικά οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν 82 πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια, ενώ το τελευταίο εικοσιτετράωρο εκδηλώθηκαν 49 νέες δασικές πυρκαγιές, οι περισσότερες εκ των οποίων αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, όπως αναφέρεται στην ενημέρωση της Πυροσβεστικής.

?? 49 δασικές ?? πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο

?? https://t.co/v2tEMZNGA6 pic.twitter.com/Hxw4RVUmYA — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 3, 2023

Ειδικότερα:

Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά στον Έβρο, ενώ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, επίγειες και εναέριες, συνεχίζουν να επιχειρούν.

Συνδρομή στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών παρέχει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας με δυνάμεις από Γαλλία, Ισπανία, Κύπρο, Ρουμανία, Τσεχία, Βουλγαρία και Σλοβακία, καθώς και μέσω διακρατικών συμφωνιών η Αλβανία και η Σερβία.

Επίσης, συνδρομή παρέχουν μεγάλος αριθμός εθελοντών πυροσβεστών, δυνάμεις που έχουν διαθέσει το Γενικό Επιτελείο Εθνικής 'Αμυνας και η Ελληνική Αστυνομία, καθώς υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Περιφερειών.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Σε γενική επιφυλακή παραμένει το προσωπικό των Πυροσβεστικών υπηρεσιών της Επικράτειας.

Τέλος, το Πυροσβεστικό Σώμα καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

