Formula 1: Ο Φερστάπεν έγραψε ιστορία με την δέκατη συνεχόμενη νίκη του

Ο Μαξ Φερστάπεν έγραψε γι΄ άλλη μια φορά τ΄ όνομά του στο βιβλίο των ρεκόρ στα χρονικά της Formula 1. Οι βαθμολογίες μετά το GP Ιταλίας.

Παρότι ο Κάρλος Σάινθ είχε πάρει την pole position και το απόγευμα του Σαββάτου δήλωνε έτοιμος να κάνει τα πάντα για να οδηγήσει την Ferrari στη νίκη μέσα στο σπίτι της, ο Μαξ Φερστάπεν είχε εντελώς διαφορετική άποψη και ήταν αυτός που με τη Red Bull πέρασε πρώτος την καρό σημαία του τερματισμού στην πίστα της Μόντσα.

Ο Ολλανδός πρωτοπόρος της βαθμολογίας και σχεδόν βέβαιος πρωταθλητής για τρίτη συνεχόμενη σεζόν, πέτυχε τη 10η συνεχόμενη νίκη του στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, «γράφοντας» με αυτό τον τρόπο γι΄ άλλη μια φορά τ΄ όνομά του στο βιβλίο των ρεκόρ στα χρονικά της Formula 1.

Δεύτερος ήταν ο ομόσταβλος του Φερστάπεν στην αυστριακή ομάδα, Σέρχιο Πέρες, ενώ μετά από μεγάλη μάχη με τον Λεκλέρ, ο Σάινθ κατάφερε να πάρει την τρίτη θέση και να ανέβει στο πόντιουμ για λογαριασμό της «σκουντερία».

Το γκραν πρι της Ιταλίας καθυστέρησε να ξεκινήσει κατά 20 λεπτά, καθώς στη διάρκεια του γύρου σχηματισμού η Alpha Tauri του Γιούκι Τσουνόντα παρουσίασε μηχανικό πρόβλημα και χρειάστηκε να γίνουν άλλοι τρεις γύροι και μια ολιγόλεπτη διακοπή, πριν δοθεί η εκκίνηση του αγώνα.

Αναλυτικά η βαθμολογούμενη δεκάδα και οι βαθμολογίες:

1. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 1ωρ.13:41.143

2. Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Red Bull) + 6.064

3. Κάρλος Σάινθ Τζ. (Ισπανία/Ferrari) + 11.193

4. Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) + 11.377

5. Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) + 23.028

6. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) + 42.679

7. Αλεξάντερ Αλμπον (Ταϊλάνδη/Williams) + 45.106

8. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) + 45.449

9. Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Aston Martin) + 46.294

10. Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία/Alfa Romeo) + 1:04.056

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

1. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 364

2. Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Red Bull) 219

3. Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Aston Martin) 170

4. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) 164

5. Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Ferrari) 117

6. Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) 111

7. Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) 109

8. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) 79

9. Λανς Στρολ (Καναδάς/Aston Martin) 47

10. Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/Alpine) 37

11. Εστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Alpine) 36

12. Όσκαρ Πιάστρι (Αυστραλία/McLaren) 36

13. Αλεξάντερ Αλμπον (Ταϊλάνδη/Williams) 21

14. Νίκο Χούλκενμπεργκ (Γερμανία/Haas) 9

15. Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία/Alfa Romeo) 6

16. Γκουανγιού Ζου (Κίνα/Alfa Romeo) 4

17. Γιούκι Τσουνόντα (Ιαπωνία/AlphaTauri) 3

18. Κέβιν Μάγκνουσεν (Δανία/Haas) 2

19. Λόγκαν Σάρτζεντ (ΗΠΑ/Williams) 0

20. Νικ Ντε Φρις (Ολλανδία/AlphaTauri) 0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

1. Red Bull-Honda RBPT 583 βαθμοί

2. Mercedes 273

3. Ferrari 228

3. Aston Martin-Mercedes 217

5. McLaren-Mercedes 115

6. Alpine-Renault 73

7. Williams-Mercedes 21

8. Haas-Ferrari 11

9. Alfa Romeo-Ferrari 10

10. AlphaTauri-Honda 3

