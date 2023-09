Κόσμος

Στην Κύπρο ο Νετανιάχου - Συνάντηση με Χριστοδουλίδη

Διμερείς επαφές των δύο ηγετών την Κυριακή πριν την τριμερή Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ παρουσία Μητσοτάκη τη Δευτέρα

Στο Προεδρικό Μέγαρο έφτασε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Βενιαμίν Νετανιάχου. Ο κ. Νετανιάχου, μετά την επίσημη υποδοχή του, κατέθεσε στεφάνι στον ανδριάντα του Μακαρίου Γ' στο προαύλιο του Προεδρικού Μεγάρου. Στη συνέχεια, οι δύο ηγέτες κατευθύνθηκαν στο εσωτερικό του Προεδρικού, όπου παρακάθισαν σε κατ’ ιδίαν συνάντηση. Νίκος Χριστοδουλίδης και Βενιαμίν Νετανιάχου αναφέρθηκαν στα οφέλη της διμερούς συνεργασίας Κύπρου-Ισραήλ.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ευχαρίστησε τον ισραηλινό πρωθυπουργό για τη βοήθεια που παρείχε το Ισραήλ στην κατάσβεση των πρόσφατων πυρκαγιών στη Λεμεσό, σημειώνοντας ότι «αυτό είναι κάτι που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ».

Σημειώνοντας ότι αυτή είναι η πρώτη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Κύπρο εδώ και πέντε χρόνια και η δεύτερη συνάντηση των δύο ηγετών από τότε που ανέλαβε καθήκοντα πριν από έξι μήνες, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι αυτό είναι «μια ξεκάθαρη ένδειξη της σημασίας που αποδίδουμε στη σχέση μας, τη στρατηγική συνεργασία δύο δημοκρατιών της Ανατολικής Μεσογείου που σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο».

Επισήμανε ότι προσδοκά στις συζητήσεις, αναφέροντας ότι χρειάζεται να προκύψουν κι άλλα παραδοτέα, ειδικά στην ενέργεια. «Χάρηκα που άκουσα τα σχόλιά σου πριν την αναχώρησή σου για την Κύπρο και προσδοκώ στις συζητήσεις μας και φυσικά, αύριο, με τον (Πρωθυπουργό της Ελλάδας) Κυριάκο (Μητσοτάκη), στην τριμερή», είπε, σημειώνοντας ότι αυτή θα είναι η ένατη τριμερής συνάντηση, από όταν ξεκινήσαν πριν 8 χρόνια.

Από την πλευρά του, ο Βενιαμίν Νετανιάχου, ευχαρίστησε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, λέγοντας ότι η φιλία ανάμεσα στην Κύπρο και το Ισραήλ δεν ήταν ποτέ πιο δυνατή και γίνεται ακόμα πιο δυνατή με τον καιρό.

«Από τότε που ξεκινήσαμε αυτή τη σχέση, την τριμερή συμμαχία της Ανατολικής Μεσογείου, έχουμε τόσα πολλά οφέλη και αναμένουμε άλλα τόσα», σημείωσε, αναφέροντας, ενδεικτικά, τους τομείς του τουρισμού, των επενδύσεων, του εμπορίου ψηλής τεχνολογίας, της ασφάλειας και άλλα, ενώ αναφέρθηκε και στην τριμερή συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες για συνεργασία.

Πριν την αναχώρησή του από το Ισραήλ, ο κ. Νετανιάχου ανέφερε ότι θα επικεντρωθεί σε τρόπους εξαγωγής του φυσικού αερίου του Ισραήλ προς την Ευρώπη, αναφέροντας συγκεκριμένα, είτε αγωγό φυσικού αερίου East-Med, ή εργοστάσιο υγροποίησης φυσικού αερίου στην Κύπρο. Τη Δευτέρα, η Λευκωσία θα φιλοξενήσει την τριμερή συνάντηση κορυφής Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ, με τη συμμετοχή και του Έλληνα Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σχετική ανακοίνωση της Αστυνομίας Κύπρου αναφέρει ότι λόγω της έλευσης των πρωθυπουργών Ισραήλ και Ελλάδας θα ληφθούν αυξημένα μέτρα ασφαλείας, ενώ θα υπάρξη διακοπή της κυκλοφορίας κατά διαστήματα στις επαρχίες Λάρνακας, Λεμεσού και Λευκωσίας.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ συνάντησε και τον τέως πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Αναστασιάδη.

