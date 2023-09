Αθλητικά

Ολυμπιακός - Λαμία: Νίκη των ερυθρόλευκων με κορυφαίο τον Φορτούνη και αυτογκόλ του Βασιλαντωνόπουλου

Στον αντίποδα, η Λαμία υπέστη την πρώτη ήττα της την τρέχουσα σεζόν και παρέμεινε με βαθμούς (1 νίκη, 1 ισοπαλία και 1 ήττα).

Αήττητος παρέμεινε ο Ολυμπιακός, στη Super League, επικρατώντας με 4-0 της Λαμίας, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής, στο «Γ. Καραϊσκάξης». Χάρη στα γκολ των Μασούρα (17΄) και Φορτούνη (32΄) στο α΄ μέρος, το αυτογκόλ του Βασιλαντωνόπουλου στο 62΄ και το διαγώνιο πλασέ του Αγιούμπ ελ Κααμπί στο 90 +5΄, οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν τους 9 βαθμούς, με 3 νίκες. Στον αντίποδα, η Λαμία υπέστη την πρώτη ήττα της την τρέχουσα σεζόν και παρέμεινε με βαθμούς (1 νίκη, 1 ισοπαλία και 1 ήττα). Τραυματίστηκε στα πλευρά ο Σαμουέλε Λόνγκο που είχε μπει αλλαγή για τη Λαμία στο 46ο λεπτό στη θέση του Τσιλούλη και διακομίστηκε σε νοσοκομείο για να υποβληθεί σε εξετάσεις.

Στο 6ο λεπτό, ο Ολυμπιακός είχε την πρώτη ευκαιρία, όταν ο Φορτούνης έπαιξε πολύ γρήγορα το 1-2 με τον Μπιελ ακινητοποιώντας την άμυνα της Λαμίας, για να τροφοδοτήσει εκ νέου τον Ισπανό ο οποίος έκανε το πλασέ με το δεξί μέσα από τη μεγάλη περιοχή, αλλά η μπάλα κατέληξε άουτ. Η Λαμία ανέβασε την απόδοσή της και απείλησε δύο φορές με σουτ του Καρλίτος στο 10ο και στο 12ο λεπτό. Πέντε λεπτά αργότερα (17ο λεπτό), όμως ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ από στημένη φάση. Ο Φορτούνης εκτέλεσε φάουλ και έφερε την μπάλα στο ύψος της μεγάλης περιοχής, με τον Μασούρα να πιάνει το σουτ στην κίνηση και να στέλνει συστημένη την μπάλα στη δεξιά γωνία της εστίας του Κοσέλεφ. Μάλιστα, ο Μασούρας σκόραρε για τρίτο διαδοχικό ματς του Ολυμπιακού (με Ατρόμητο και Τσουκαρίτσκι). Ο δημιουργός του πρώτου γκολ, Κώστας Φορτούνης, έγινε ο σκόρερ του δεύτερου. Στο 32ο λεπτό, οι αμυντικοί της Λαμίας απέτυχαν να απομακρύνουν τη μπάλα μετά από σέντρα του Κίνι από τα δεξιά και αυτή στρώθηκε στον Φορτούνη λίγο πιο πίσω από το σημείο του πέναλτι. Ο 30χρονος μεσοεπιθετικό με δεξί σουτ διαμόρφωσε το 2-0 για τους «ερυθρόλευκους».

Mε την επανέναρξη, ο τεχνικός της Λαμίας, Λεωνίδας Βόκολος προχώρησε στις δύο πρώτες αλλαγές, με τους Λόνγκο και Μούλα να αντικαθιστούν τους Τσιλούλη και Μαρτίνεθ αντίστοιχα. Η ομάδα του Πειραιά ήταν πιο κινητική και δημιούργησε δύο καλές στιγμές στο 52΄ και στο 53΄. Αρχικά το σουτ του Ελ Κααμπί από το ημικύκλιο αποκρούστηκε σε κόρνερ από τον Κοσέλεφ, ενώ στην εξέλιξη της φάσης η μπάλα από το σουτ του Καμαρά έφυγε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Και στο 57΄, οι φιλοξενούμενοι απείλησαν την εστία του Ολυμπιακού, όταν ο Λόνγκο με κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ κνίκησε τον Πασχαλάκη, όμως ο Κίνι που ήταν πάνω στη γραμμή έδιωξε σωτήρια με το κεφάλι, για να διώξει στη συνέχεια ο Ρέτσος με νέα κεφαλιά. Ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ απέσυρε τους Ρέτσο και Ορτέγκα, με τους Φρέιρε και Ροντινέι να περνούν στον αγωνιστικό χώρο στη θέση των προαναφερόμενων αντίστοιχα. Ο τραυματισμός του Λόνγκο, αμέσως μετά, όταν έπεσε στο χορτάρι δείχνοντας να πονά στα πλευρά ανησύχησε τους Πειραιώτες.

Ο Ιταλός επιθετικός Σαμουέλε Λόνγκο δεν μπορούσε να συνεχίσει και αντικαταστάθηκε από τον Ματίας Ακούνια. Και σαν να μην έφτανε ο τραυματισμός του Λόνγκο, η Λαμία βρέθηκε άμεσα να χάνει με 3-0, αφού στο 62΄ ο Ροντινέι έγινε αποδέκτης της μπάλας από δεξιά και έκανε το γύρισμα στο ύψος της μικρής περιοχής παρά την πίεση του Σαραμαντά, με την μπάλα να περνά από τον Κοσέλεφ και τον Βασιλαντωνόπουλο να τη βρίσκει και να τη στέλνει άθελά του στα δίχτυα της ομάδας του. Στο 71΄, το γκολ του Καρλίτος, όταν νίκησε τον Πασχαλάλη με σκαφτό πλασέ, δεν μέτρησε, καθώς ο σκόρερ ήταν εκτεθειμένος. Ο βοηθός σήκωσε το σημαιάκι και το VAR εξέτασε τη φάση, για να καταλήξει στο ίδιο συμπέρασμα και να μείνει έτσι το 3-0. Ο σκόρερ του πρώτου γκολ, Μασούρας, βγήκε στο 73΄ με τον Καρβάλιο να περνά στη θέση του ενώ και ο Αλεξανδρόπουλος πέραε στη θέση του Έσε. Στο 81΄ ο Μαρτίνεθ έβαλε τον Μπρίνιτς στη θέση του Μπιελ, καθώς όλα είχαν κριθεί. Ο Φορτούνης είχε και σουτ εκτός εστίας στο 87΄, για να έρθει εν τέλει και το 4ο γκολ, με σκόρερ τον Αγιούμπ ελ Κααμπί, στο 90+5'. Ο Φορτούνης έβγαλε απίστευτη ασίστ στον Μαροκινό φορ που έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα με διαγώνιο πλασέ.

Διαιτητής: Σπυρίδων Ζαμπαλάς (Ηπείρου)

Κίτρινες: Ρέτσος, Μπιελ - Τζανετόπουλος, Μαρτίνεθ, Σλίβκα

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ντιέγκο Μαρτίνεθ): Πασχαλάκης, Κίνι, Ρέτσος (60΄ Φρέιρε), Ντόη, Ορτέγκα (60΄ Ροντινέι), Καμαρά, Έσε (73΄ Αλεξανδρόπουλος), Μασούρας (73΄ Καρβάλιο), Φορτούνης, Ελ Κααμπί, Μπιελ (81΄ Μπρίνιτς)

ΛΑΜΙΑ (Λεωνίδας Βόκολος): Κοσέλεφ, Βασιλαντωνόπουλος, Πάβλοβετς, Τζανετόπουλος, Σαραμαντάς, Νούνιες (81΄ Τζανδάρης), Σλίβκα, Στάνκο, Τσιλούλης (46΄ Λόνγκο, 64΄ Ακούνια), Καρλίτος (86΄ Καρλίτος), Μαρτίνεθ (46΄ Μούλα)