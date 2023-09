Αθλητικά

Άρης - Αστέρας Τρίπολης: Έσπασε το... ρόδι με Μάντζιο

Με ηγέτη τον Λορέν Μορόν που έδωσε ασίστ στο 16' (Θαμόρα), σκόραρε στο 61' και κέρδισε πέναλτι που μετέτρεψε σε γκολ ο Φαμπιάνο (81΄) ο Αρης πήρε την πρώτη νίκη στη σεζόν

Η δεύτερη θητεία του Άκη Μάντζιου στο «τιμόνι» του Άρη ξεκίνησε με αγχωτική, αλλά μεγάλη νίκη, πρώτη στο πρωτάθλημα μετά από δύο σερί ήττες, με 3-2 επί του Αστέρα Τρίπολης στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Super League.

Ζαμόρα (16΄), Μορόν (61΄) και Φαμπιάνο (πέν. 82΄) ήταν οι σκόρερ των νικητών, ενώ για την ομάδα του Αστέρα Τρίπολης, που γνώρισε την δεύτερη ήττα στην Θεσσαλονίκη μετά από εκείνη της πρεμιέρας από τον ΠΑΟΚ, είχε ισοφαρίσει προσωρινά ο Μπαρτόλο (28΄) και ο Μάντζης στο 85΄ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.

Ο αγώνας στο «Κλεάνθης Βικελίδης» ξεκίνησε με τις καλύτερες προϋποθέσεις για τον Άρη, που ευτύχησε να προηγηθεί νωρίς στο σκορ. Συγκεκριμένα στο 16΄ από τη σέντρασ του Κάρλσον και την κεφαλιά-πάσα του Μορόν, ο Ζαμόρα κατέβασε τη μπάλα και με πλασέ άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους (1-0). Θα περίμενε κανείς ότι η ομάδα του Μάντζιου θα πίεζε περισσότερο για ένα δεύτερο γκολ που θα της έδινε σημαντικό προβάδισμα για την πρώτη της νίκη, ωστόσο, ήταν ο Αστέρας που βγήκε μπροστά για να ισοφαρίσει και τα κατάφερε στο 28΄.

«Δράστης» του 1-1 ήταν ο Μπαρτόλο, ο οποίος με αριστερό συρτό σουτ μέσα από την περιοχή νίκησε τον Κουέστα. Στα υπόλοιπα λεπτά που έμειναν για τη λήξη του ημιχρόνου οι παίκτες του Ράσταβατς έλεγξαν το ρυθμό και δεν επέτρεψαν στους Θεσσαλονικείς να τους απειλήσουν.

Χωρίς να είναι καλύτερος από τον αντίπαλό του, ο Άρης κατάφερε να προηγηθεί στο 61΄ με το πλασέ του Μορόν μετά από ασίστ του Νταρίντα. Ο Ισπανός πήρε την μπάλα από οριακή θέση και πλάσαρε ιδανικά τον Παπαδόπουλο για το 2-1. Το παιχνίδι φάνηκε να τελειώνει στο 82΄. Δύο λεπτά νωρίτερα οι Θεσσαλονικείς κέρδισαν πέναλτι σε ανατροπή του Μορόν από τον Παπαδόπουλο και ο Φαμπιάνο με ψύχραιμο πλασέ στο κέντρο της εστίας «έγραψε» το 3-1.

Οι Αρκάδες, όμως, δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη και στο 85΄ μετέτρεψαν το παιχνίδι σε... θρίλερ. Ένα λεπτό μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο ο Μάντζης με πλασέ από τη μικρή περιοχή μείωσε σε 3-2, βάζοντας ξανά τους φιλοξενούμενους στη διεκδίκηση του θετικού αποτελέσματος, που τελικά δεν ήρθε.

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Κατοίκος

Κίτρινες: Καστάνιο, Παπαδόπουλος, Καλτσάς

Κόκκινες:

Οι συνθέσεις:

ΑΡΗΣ (Άκης Μάντζιος): Κουέστα, Φεράρι, Μπράμπετς, Φαμπιάνο, Μοντόγια, Νταρίντα (90΄+5 Πάβισιτς), Ντουκουρέ, Ρουπ (76΄ Τζούρασεκ), Ζαμόρα (76΄ Μενέντες), Κάρλσον (76΄ Χριστοδουλόπουλος), Μορόν

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Παπαδόπουλος, Γκαρσία (73΄ Καρμόνα), Καστάνιο, Ατιένζα (85΄ Χριστόπουλος), Άλβαρες, Μουνάφο (46΄ Σουρλής), Αλάγκμπε, Σίτο (73΄ Καλτσάς), Μπαρτόλο, Κρέσπι (84΄ Μάντζης), Μιριτέλο

