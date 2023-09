Αθλητικά

ΟΦΗ - ΠΑΟΚ: Κρητικός θρίαμβος με γκολ Αμπάντα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο 90+7' ο Αμπάντα σκόραρε, με το γκολ αρχικά να ακυρώνεται ως οφσάιντ και το VAR να ανατρέπει την αρχική απόφαση.

-

Με «χρυσή» αλλαγή τον Λερόι Αμπάντα, που σκόραρε στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων, ο ΟΦΗ επικράτησε 1-0 του ΠΑΟΚ στο γήπεδο «Θ. Βαρδινογιάννης» του Ηρακλείου, για την 3η αγωνιστική της Super League, και τον υποχρέωσε στην πρώτη του βαθμολογική απώλεια στο φετινό πρωτάθλημα. Οπως και στο ματς της πρεμιέρας με τον Αρη, έτσι και απόψε οι Κρήτες «χτύπησαν» στο φινάλε, έκαναν το «2 στα 2» στην έδρα τους και έπιασαν τον «Δικέφαλο του βορρά» στη δεύτερη θέση της κατάταξης, τρεις βαθμούς πίσω από τον «απόλυτο» Ολυμπιακό.

Οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που μπήκαν πιο δυνατά και απείλησαν σε δύο περιπτώσεις, με σουτ του Μεγιάδο (10΄) και του Μπάκιτς (14΄), εκ των οποίων το πρώτο πέρασε ελάχιστα άουτ και το δεύτερο εξουδετερώθηκε από τον Κοτάρσκι. Σταδιακά ο ΠΑΟΚ ισορρόπησε το παιχνίδι και στο 23΄ ο Μπράντον Τόμας κέρδισε φάουλ στο όριο της περιοχής (η φάση ελέγχθηκε για πέναλτι, χωρίς να αλλάξει η αρχική υπόδειξη), αλλά η εκτέλεση του Μουργκ έστειλε μπάλα ψηλά άουτ. Το υπόλοιπο διάστημα του α΄ μάρους είχε δύναμη, μονομαχίες και αρκετά φάουλ, αλλά όχι κάποια «καθαρή» ευκαιρία.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Λουτσέσκου προχώρησε σε εσωτερικές αλλαγές και ο «Δικέφαλος του βορρά» έδειξε να «πατά» καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Μουργκ δοκίμασε το πόδι του στο 51΄, αλλά ο Χριστογεώργος (που αντικατέστησε τον Χρήστο Μανδά στον ΟΦΗ, μετά την πώληση του τελευταίου στη Λάτσιο) απέκρουσε. Λίγο αργότερα, ο Ρουμάνος τεχνικός έκανε τρεις αλλαγές, με τον Μεϊτέ να κάνει ντεμπούτο με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, όμως οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να έχουν πολλές δυσκολίες στη δημιουργία.

Πλησιάζοντος προς το τέλος του παιχνιδιού, οι Θεσσαλονικείς ρίσκαραν, άλλαξαν το σύστημά τους σε 4-4-2 με την είσοδο του Τζίμα, αλλά πλήρωσαν... βαρύ τίμημα. Σε μία αντεπίθεση στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού, ο Αμπάντα (που είχε μπει ως αλλαγή) έφυγε στην πλάτη της άμυνας και με πλασέ από πλάγια αριστερά νίκησε τον Κοτάρσκι. Ο βοηθός διαιτητής υπέδειξε αρχικά οφσάιντ, αλλά το VAR διόρθωσε το λάθος και ο ΟΦΗ πανηγύρισε μία πολύ μεγάλη νίκη.

Διαιτητής: Διαμαντόπουλος (Αρκαδίας)

Κίτρινες: Γκαγέγκος, Μπάκιτς, Πασαλίδης, Τοράλ - Εκόνγκ, Α. Ζίβκοβιτς, Μεϊτέ, Μπάμπα, Κωνσταντέλιας

Οι συνθέσεις:

ΟΦΗ (Βάλντας Νταμπράουσκας): Χριστογεώργος, Λάρσον, Θοράρινσον, Βούρος, Καρώ (81΄ Λαμπρόπουλος), Πασαλίδης, Μεγιάδο, Γκαγέγκος (82΄ Νέιρα), Μπάκιτς (73΄ Αμπάντα), Φελίπε (65΄ Ντικό), Ριέρα (66΄ Τοράλ)

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Κεντζιόρα (76΄ Βιεϊρίνια), Εκόνγκ, Μιχαηλίδης, Σοάρες (67΄ Μπάμπα), Σβαμπ (66΄ Μεϊτέ), Οζντόεφ, Κωνσταντέλιας, Μουργκ (76΄ Τζίμας), Α. Ζίβκοβιτς, Μπράντον (66΄ Μπράντον)

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία - Πολιτική Προστασία: Οι περιοχές που κινδυνεύουν από πλημμύρες - Ενεργοποίηση του 112

Εμπρησμός στην Νέα Μάκρη: Έβαλε φωτιά σε δάσος και συνελήφθη

Τροχαίο - Νεκρός αστυνομικός: Πώς έχασε την ζωή του ο πολύτεκνος πατέρας (εικόνες)