Σεξουαλική κακοποίηση - Γκαμπριέλ Γκεβάρα: Συνελήφθη ο ηθοποιός

Ιταλικό δικαστήριο πρόκειται να αποφασίσει τις επόμενες ημέρες εάν θα εκδοθεί στις γαλλικές αρχές.

Ο Ισπανός ηθοποιός Γκαμπριέλ Γκεβάρα, που έγινε γνωστός με τη συμμετοχή του στην ταινία My Fault/Culpa Mia και την ισπανική εκδοχή της σειράς Skam, συνελήφθη στη Βενετία αφού η Γαλλία εξέδωσε σε βάρος του διεθνές ένταλμα σύλληψης με την κατηγορία της σεξουαλικής κακοποίησης.

Ο 22χρονος Γκεβάρα επρόκειτο να λάβει σήμερα ένα βραβείο από το φεστιβάλ Filming Italy, για την ερμηνεία του στην ταινία My Fault/Culpa Mia. Οι διοργανωτές είπαν στο ιταλικό πρακτορείο Ansa ότι η απονομή του βραβείου αναβάλλεται μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα σε βάρος του.

Το Ansa μετέδωσε ότι ο Γκαμπριέλ Γκεβάρα συνελήφθη από την αστυνομία το Σάββατο, μόλις έφτασε στο Λιντό όπου φιλοξενείται και η 80ή Μόστρα, το διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Βενετίας, από τις 30 Αυγούστου μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου. Ιταλικό δικαστήριο πρόκειται να αποφασίσει τις επόμενες ημέρες εάν θα εκδοθεί στις γαλλικές αρχές. Δεν είναι γνωστό για τι ακριβώς κατηγορείται στη Γαλλία ο νεαρός ηθοποιός.

Σε ανακοίνωσή του, το Φεστιβάλ της Βενετίας διευκρίνισε ότι ο Γκαμπριέλ Γκεβάρα δεν ήταν μεταξύ των προσκεκλημένων του. «Με αφορμή τις πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν τις τελευταίες ώρες σε ορισμένες ιστοσελίδες σχετικά με τη σύλληψη, στη Βενετία, του Ισπανού ηθοποιού Γκαμπριέλ Γκεβάρα, η Μπιενάλε της Βενετίας διευκρινίζει ότι η παρουσία του στη Βενετία δεν συνδέεται με καμία δραστηριότητα ή παραγωγή» του φεστιβάλ", αναφέρεται στην ανακοίνωσή.

