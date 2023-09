Κοινωνία

Φωτιά σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο

Στις φλόγες "τυλίχτηκε" εργοστάσιο. Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χώρο εργοστασίου στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 22.30 σε εργοστασιακό χώρο επί της οδού Κερκύρας στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έχουν κινητοποιηθεί 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα.

Πυρκαγιά σε χώρο εργοστασίου, επί της οδού Κερκύρας στον Ασπρόπυργο Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 3, 2023

