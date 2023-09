Πολιτική

Ανδρουλάκης: Είμαστε έτοιμοι να οικοδομήσουμε τη σύγχρονη, ισχυρή Κεντροαριστερά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η επέτειος της 3ης Σεπτέμβρη να γίνει το έναυασμα για να πετύχει το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ μια νέα πολιτική νίκη στις Αυτοδιοικητικές εκλογές, διακήρυξε από το Ζάππειο ο Νίκος Ανδρουλάκης.

-

Η επέτειος της 3ης Σεπτέμβρη να γίνει το έναυασμα για να πετύχει το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ μια νέα πολιτική νίκη στις Αυτοδιοικητικές εκλογές, διακήρυξε από το Ζάππειο απόψε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Μιλώντας στην εκδήλωση για τη 49η επέτειο από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε μεταξύ άλλων πως «αυτό που για πολλούς πέρυσι φάνταζε ακατόρθωτο, έχει αρχίσει να αποκτά σάρκα και οστά. Κατοχυρώσαμε την πολιτική μας αυτονομία, όχι μόνο με προγραμματικούς όρους αλλά και με μία πιο ισχυρή παρουσία στο πολιτικό σύστημα».«Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τον αγώνα και να σηκώσουμε την ευθύνη που μας ανέθεσε ο Ελληνικός λαός στις τελευταίες εκλογές: να οικοδομήσουμε τη σύγχρονη, ισχυρή κεντροαριστερά που έχει ανάγκη η χώρα», υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης. Και συμπλήρωσε: «Εμείς σήμερα εδώ από το Ζάππειο στέλνουμε το μήνυμα ότι μπορούμε όλοι μαζί να σχεδιάσουμε ένα καλύτερο μέλλον δικαιοσύνης, προόδου και σεβασμού των δικαιωμάτων για κάθε πολίτη. Σε αυτόν τον δύσκολο αλλά ωραίο αγώνα καλούμε τον προοδευτικό κόσμο να αγωνιστούμε μαζί ενώνοντας τις ελπίδες και τις αγωνίες μας για μια Ελλάδα προοπτικής ευημερίας και ασφάλειας για όλους τους Έλληνες».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ τόνισε πώς πρέπει να δώσει το προοδευτικό πολιτικό του στίγμα με τις επιλογές σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας κι ευχήθηκε καλή επιτυχία στους 13 υποψήφιους περιφερειάρχες και στους δημάρχους που υποστηρίζονται από το ΠΑΣΟΚ. «Πυξίδα μας η διαφάνεια, η αξιοκρατία και η πλήρης ανεξαρτησίας από ισχυρά συμφέροντα που εκμεταλλεύονται την παρακμή του κομματικού φαινόμενου για να επηρεάσουν τη λήψη σημαντικών αποφάσεων προς όφελός τους. Στόχος μας είναι μια νέα σχέση εμπιστοσύνης με τον προοδευτικό κόσμο, αγκαλιάζοντας τα κινήματα προόδου στην εποχή μας», σημείωσε.

Σχετικά με τις καταστροφικές πυρκαγιές που ακόμη καίνε σ΄ορισμένες περιοχές ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε πώς «δεν είναι δίκαιο κάθε καλοκαίρι τα δάση μας να γίνονται στάχτη….Να μην προετοιμάζεται η χώρα και να αφήνεται έρμαιο ακραίων φαινομένων, ενώ γνωρίζουμε όλοι ότι θα κλιμακώνονται λόγω της κλιματικής κρίσης», ασκώντας παράλληλα έντονη κριτική στη κυβέρνηση για όλα το φάσμα της πολιτικής της, δηλώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ θα είναι δίπλα στους πολίτες με καθημερινό αγώνα.

«Δεν συμβιβαζόμαστε με μία Ελλάδα υψηλού κόστους διαβίωσης και χαμηλής ποιότητας ζωής», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης. Σημείωσε ότι οι τελευταίες εκλογές ανέδειξαν την ανάγκη για μία ισχυρή κι αξιόπιστη αντιπολίτευση, για προοδευτική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, που θα μπορεί να αντιπαρατεθεί με αξιώσεις με τη συντήρηση, τον ανορθολογισμό και την αναποτελεσματικότητα της Νέας Δημοκρατίας. «Αυτή είναι η πρόκληση. Δεν μπορεί να τον παίξει αυτόν τον ρόλο ένα κόμμα που ηττήθηκε και ως κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση από τη Νέα Δημοκρατία. Όμως τίποτα δεν θα μας χαριστεί. Η σύγχρονη κεντροαριστερά που οραματιζόμαστε δεν μπορεί να συγκροτηθεί με παλιά υλικά και ξεπερασμένες νοοτροπίες. Χρειάζεται σοβαρότητα, σχέδιο, αξιοπιστία, όραμα και αποτελεσματική δράση», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, σχολιάζοντας εμμέσως τις διεργασίες εκλογής ηγεσίας στο ΣΥΡΙΖΑ.

Υποστήριξε ότι τα πεπραγμένα της δίμηνης διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας έδειξαν ότι σε μια σειρά από γεγονότα το επιτελικό κράτος αποδείχτηκε αδύναμο να εγγυηθεί το αίτημα των πολιτών για ασφάλεια στη ζωή τους, αλλά και να προτείνει στέρεες πολιτικές για το μέλλον. Επέκρινε έντονα τον πρωθυπουργό για αλαζονεία και αυταρέσκεια λέγοντας ότι «η υποκρισία της Νέας Δημοκρατίας και προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι απίστευτη. Ο ίδιος υποστήριζε ότι δεν μπορεί να αναθεωρηθεί και μας λοιδορούσε για παντελή ασχετοσύνη, αλλά όπως μάθαμε προχθές όχι μόνο αναθεωρήθηκε το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά φαίνεται να υιοθετεί την ιδέα μας να δοθούν κίνητρα σε ιδιώτες ώστε να εντάξουν τα σπίτια τους στο πρόγραμμα κοινωνικής στέγης. Φαίνεται είχαν συνηθίσει σε άλλου είδους αντιπολίτευση».

Ο κ. Ανδρουλάκης έδωσε ένα πρώτο στίγμα για τη στάση του στη Συνταγματική Αναθεώρηση τονίζοντας ότι οφείλει να είναι μια διαδικασία εμβάθυνσης των θεσμών, των δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στη χώρα μας. Και δεν θα επιτρέψουμε να χαθεί αυτή η ευκαιρία στον βωμό των πρόσκαιρων επικοινωνιακών εντυπώσεων που πάντα επιδιώκει η Νέα Δημοκρατία».

Για τα εθνικά θέματα, ο προέδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, ανέφερε πως μετά το Βίλνιους, η κυβέρνηση προτιμά να κάνει τα στραβά μάτια, ενώ η Τουρκία συνεχίζει τις προκλήσεις, ακόμα και με την ανοχή του ΝΑΤΟ: «Είναι δυνατόν, η Συμμαχία να συγχαίρει την Τουρκία για την μικρασιατική καταστροφή, που οδήγησε στη σφαγή και τον ξεριζωμό εκατομμυρίων Ελλήνων από τα πατρογονικά τους εδάφη. Και δεν είναι η πρώτη φορά που το ΝΑΤΟ και ο κ. Στόλτενμπεργκ κάνουν τα στραβά μάτια στην τουρκική προκλητικότητα. Είδαμε τι έγινε τις προηγούμενες ημέρες στην Κύπρο. Οι επιθέσεις των αρχών των κατεχομένων στα στελέχη της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ αποτελούν μία ακόμα απόπειρα για τη δημιουργία τετελεσμένων και την οριστική διχοτόμηση του νησιού. Είναι σε συνέχεια του ανοίγματος της περίκλειστης περιοχής των Βαρωσίων στην Αμμόχωστο κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Απαιτείται η ουσιαστική καταδίκη των πρακτικών αυτών με την λήψη μέτρων και κυρώσεων κατά όσων παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος για να οικοδομήσουμε έναν ειρηνικό κόσμο αλλά και για να σφυρηλατήσουμε σχέσεις καλής γειτονίας στην Ανατολική Μεσόγειο».