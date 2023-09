Αθλητικά

Super League: Η ΑΕΚ νίκησε στις καθυστερήσεις τον Βόλο

Με ψυχή και καρδιά πρωταθλήτριας η ΑΕΚ πέρασε από το Βόλο.

Τεράστια νίκη, έστω κι αν αγωνιζόταν με 10 παίκτες από το 24ο λεπτό λόγω αποβολής του Μάνταλου, πέτυχε η ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό με 3-2 επί του Βόλου, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Super League.

Η αναμέτρηση κρίθηκε με το πέναλτι του Άμραμπατ στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων (90΄+3), ενώ οι γηπεδούχοι είχαν προηγηθεί στο 8΄ με τον Ντέλετιτς και ισοφαρίσει με τον ίδιο παίκτη στο 72΄. Το 1-1 για την Ένωση είχε κάνει στο 32΄ ο Γιόνσον και στο 44΄ ο Τσούμπερ έδωσε προσωρινά προβάδισμα στους «κιτρινόμαυρους».

Με τέσσερις αλλαγές ξεκίνησε το παιχνίδι η ΑΕΚ σε σχέση με την ενδεκάδα που αντιμετώπισε στα μέσα της εβδομάδας την Αντβέρπ. Στο βασικό σχήμα βρέθηκαν οι Γαλανόπουλος, Γιόνσον, Ελίασον και Μάνταλος, ενώ εκτός έμειναν οι Σιμάνσκι, Πινέδα, Γκατσίνοβιτς και Άμραμπατ.

Το ματς στο Πανθεσσαλικό ξεκίνησε... στραβά για την ΑΕΚ. Από το ολέθριο λάθος του Μουκουντί (προσπάθησε να γυρίσει τη μπάλα στον Στάνκοβιτς) στο 8΄, ο Ντέλετιτς με ωραίο πλασέ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα βάζοντας «φωτιά» στο παιχνίδι με το 1-0 του Βόλου.

Ακόμη χειρότερη έγινε η κατάσταση για το συγκρότημα του Ματίας Αλμέιδα στη συνέχεια. Ο Αργεντινός τεχνικός είδε στο 24΄ τον Πέτρο Μάνταλο να δέχεται την απευθείας κόκκινη κάρτα από το διαιτητή Μανούχο, για χτύπημα στον Κόμπα με απλωμένο πόδι.

Κι ενώ όλα έδειχναν ότι η ΑΕΚ δύσκολα θα μπορούσε να συνέλθει, όχι μόνο τα κατάφερε, αλλά μπήκε στ΄ αποδυτήρια για το πρώτο ημίχρονο έχοντας φέρει τα πάνω κάτω στο ματς.

Αρχικά με την ισοφάριση στο 32΄ από την κεφαλιά του Γιόνσον, μετά από εκτέλεση φάουλ του Ελίασον και πέντε λεπτά μετά (37΄) με το έξοχο φάουλ που εκτέλεσε ο Τσούμπερ κι έστειλε τη μπάλα στο δεξί παραθυράκι του Σιαμπάνη.

Έχοντας ανατρέψει τα εις βάρος της δεδομένα πριν κλείσει το ημίχρονο, η Ένωση μπήκε στο δεύτερο με στόχο να «χτυπήσει» στην αντεπίθεση για να «σφραγίσει» τη νίκη. Οι Βολιώτες μη έχοντας άλλες επιλογές βγήκαν στην επίθεση και χωρίς να είναι ιδιαίτερα απειλητικοί έφτασαν στην ισοφάριση πάλι με τον Ντέλετιτς στο 72ό λεπτό.

Στη συνέχεια οι «κιτρινόμαυροι» τα έπαιξαν όλα για όλα με την είσοδο των Πινέδα και Άμπραμπατ, είχαν δοκάρι (και άουτ) με την κεφαλιά του Αραούχο στο 88΄, ωστόσο, το γκολ της νίκης δεν ερχόταν.

Η επιμονή τους, όμως, έφερε αποτέλεσμα στο 90΄+3, όταν η ομάδα του Αλμέιδα κέρδισε πέναλτι σε χέρι του Κρούζλιακ μετά από κεφαλιά του Μουκουντί. Ο Αμραμπατ ήταν ψύχραιμος από την «ασβεστένια βούλα» και με το γκολ που πέτυχε έδωσε την ευκαιρία στην ομάδα του να επιστρέψει στις νίκες μετά το «στραβοπάτημα» με τον Πανσερραϊκό >(1-1) στην ΟΠΑΠ Αρένα.



Διαιτητής: Ευάγγελος Μανούχος (Αργολίδας)

Κίτρινες: Ασλανίδης, Κίτσος, Σιέλης, Κρούζλιακ - Γιόνσον

Κόκκινες: Μάνταλος (24΄)

Οι συνθέσεις:

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Σιαμπάνης, Άλχο, Σιέλης, Ασλανίδης (46΄ Κρούζλιακ), Κίτσος (46΄ Μεταξάς), Τσοκάνης, Τρουϊγέ (75΄ Γκλάβτσιτς), Κορνέτ (61΄ Ενγκιν), Κόμπα, Ντέλετιτς, Μωραΐτης (72΄ Μραζ)

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Στάνκοβιτς, Ρότα, Βίντα, Μουκουντί, Χατζισαφί (77΄ Πινέδα), Γαλανόπουλος (73΄ Σιμάνσκι), Γιόνσον, Τσούμπερ (68΄ Αραούχο), Ελίασον (77΄ Αμραμπατ), Μάνταλος, Πόνσε (68΄ Ζίνι)

