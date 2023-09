Αθλητικά

ΠΑΣ Γιάννινα - Παναθηναϊκός: Διπλό με Πλάσιος για το τριφύλλι

Ζορίστηκε πολύ, όμως ο Παναθηναϊκός πήρε αυτό που ήθελε στους «Ζωσιμάδες» απέναντι στον ΠΑΣ Γιάννινα επικρατώντας με 1-0 στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής κι έκανε το «2 στα 2» στο πρωτάθλημα. Οι «πράσινοι» έφτασαν στο τρίποντο χάρις στο εξαιρετικό γκολ του Σεμπαστιάν Παλάσιος στο 74’, εξαργυρώνοντας την πίεση που άσκησαν στους Γιαννιώτες μετά το 60’ για να βρουν το τέρμα της νίκης. Με 7 αλλαγές στη σύνθεσή του σε σχέση με το τελευταίο ματς κόντρα στην Μπράγκα και πρόβλημα της τελευταίας στιγμής τον Βέρμπιτς ο οποίος τέθηκε εκτός με μυϊκό τραυματισμό στην προθέρμανση ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να επιβάλλει απ’ την αρχή το δικό του τέμπο στο παιχνίδι. Ωστόσο, ο ΠΑΣ Γιάννινα μπήκε... άφοβα στο γήπεδο και στο 11’ είχε την πρώτη τελική στο ματς, όταν ο Τσαούσης βρήκε λίγο χώρο κι εκτέλεση από πλάγια θέση, αλλά ο Μπρινιόλι μπλόκαρε σταθερά. Στο 18’ δύο φορές ο Αϊτόρ και μία φορά ο Παλάσιος μέσα στην περιοχή σούταραν με δύναμη, αλλά είδαν της προσπάθειές τους να αποκρούονται από τους αμυντικούς της γιαννιώτικης ομάδας. Στο 38’ ο Παναθηναϊκός αναγκάστηκε να κάνει διπλή αλλαγή λόγω των τραυματισμών των Βαγιαννίδη (έντονη ενόχληση στον δικέφαλο μηριαίο μυ) και Αϊτόρ, με τους Κώτσιρα και Μπερνάρ να παίρνουν τη θέση τους. Η κατοχή δεν άλλαξε, όμως οι «πράσινοι» δεν μπορούσαν να μετουσιώσουν σε πιο απειλητικές καταστάσεις μπροστά απ’ την εστία του ΠΑΣ Γιάννινα, αυτό το 64% που είχε σε κατοχή μπάλας ο Παναθηναϊκός. Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου, με τον ΠΑΣ να έχει άλλη μία τελική στο 50’ με το σουτ του Τζίμα που βρήκε σε ετοιμότητα τον Μπρινιόλι. Ο γκολκίπερ του Παναθηναϊκού έκανε εντυπωσιακή επέμβαση στο 58’ στο σουτ του Σόρια, ενώ στο 61’ ο Ιωαννίδης με κεφαλιά δεν σημάδεψε καλά μετά την εξαιρετική σέντρα του Μλαντένοβιτς. Ο ΠΑΣ συνέχισε να ψάχνει τις αντεπιθέσεις και στο 70’ ο Τζίνο είχε ένα σουτ πάνω από τα δοκάρια του Παναθηναϊκού, ενώ στο 73’ ο Γιοβάνοβιτς προσπάθησε να ανακατέψει την τράπουλα, με την είσοδο του Βιλένα, αντί του Πάλμερ-Μπράουν και τη μετακίνηση του Αράο στο κέντρο της άμυνας. Στο αμέσως επόμενο λεπτό (74’) ήρθε η λύτρωση για τους «πράσινους», όταν ο Μαντσίνι έβγαλε σέντρα ακριβείας στο πίσω δοκάρι κι ο Παλάσιος με υπέροχο πλασέ στην κίνηση έκανε το 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Ο Αργεντινός είχε κι άλλη μία ευκαιρία στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων όταν το τελείωμά του πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Κλέιμαν, με το 1-0 υπέρ των «πράσινων» να παραμένει ως το τέλος του αγώνα, καθώς ο γκολκίπερ του ΠΑΣ έβγαλε εντυπωσιακά με το πόδι στο 90’+3’ και το πλασέ του Σπόραρ. Διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδίας) Κίτρινες: 21’ Εραμούσπε, 29’ Τσαούσης, 34’ Τζίμας, 86’ Σόρια, 90’ Τζίνο, 90'+4' Κλέιμαν - 72’ Μλαντένοβιτς, 81’ Βιλένα Οι συνθέσεις των δύο ομάδων: ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Θανάσης Στάικος): Κλέιμαν, Σόρια, Παντελάκης, Εραμουσπε, Τσαούσης, Καραχάλιος, Τζίνο, Ριένστρα (76’ Γκάρο), Παμλίδης (90’+1’ Μπάλαν), Τζίμας (62’ Ροσέρο), Κόντε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Βαγιαννίδης (38’ λ.τρ. Κώτσιρας), Σένκεφελντ, Πάλμερ-Μπράουν (73’ Βιλένα), Μλαντένοβιτς, Αράο, Τσέριν, Παλάσιος, Τζούριτσιτς, Αϊτόρ (38’ λ. τρ. Μπερνάρ), Ιωαννίδης (72’ Σπόραρ).

