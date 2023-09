Κοινωνία

Φωτιά στον Έβρο - Αρτοποιός: 741 πυροσβέστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη για 17η μέρα (βίντεο)

Τι είπε ο εκπρόσωπος τύπου της Πυροσβεστικής στο "Καλοκαίρι Μαζί" για την εξέλιξη της καταστροφικής πυρκαγιάς.

-

Συνεχίζεται για 17η μέρα η μάχη με το πύρινο μέτωπο στον Έβρο, με την φωτιά να συνεχίζει το καταστροφικό έργο της, αφήνοντας πίσω της μόνο στάχτες και αποκαΐδια.

Το μόνο ίσως ευχάριστο είναι το γεγονός ότι το μέτωπο στη Λευκίμμη τις τελευταίες ώρες παρουσιάζει καλύτερη εικόνα χωρίς ωστόσο να εφησυχάζουν οι δυνάμεις στην περιοχή.

Ο κ. Αρτοποιός μίλησε το πρωί της Δευτέρας στο "Καλοκαίρι Μαζί" για την εξέλιξη της πυρκαγιάς που κατακαίει τον Έβρο.

Όπως τόνισε η κατάσβεση της πυρκαγιάς δεν είναι υπόθεση μιας ημέρας και θα χρειαστεί να περάσουν μέρες μέχρι να σβήσει και η τελευταία εστία φωτιάς που έχει προκαλέσει τεράστια οικολογική και οικονομική καταστροφή.

Θέλοντας να περιγράψει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι άνδρες της πυροσβεστικής ο κ. Αρτοποιός τόνισε ότι πολλές φορές μπαίνουν μέσα στο πυκνό δάσος σε έρποντας προκειμένου να κάνουν την κατάσβεση.

"Είναι ντροπή για πράγματα που ακούστηκαν για την πυροσβεστική και για τα αντανακλαστικά της στο ξέσπασμα της φωτιάς στον Έβρο" είπε χαρακτηριστικά ενώ τόνισε πως "στις 19 Αυγούστου στις 16:00 το απόγευμα ξέσπασε η φωτιά και στις 16:45 δεν πετούν εναέρια για λόγους ασφαλείας"

Μεταξύ άλλων επεσήμανε πως "στον Έβρο παραμένουν 741 πυροσβέστες και δεν υπάρχει κανένας εφησυχασμός για το μέτωπο"

