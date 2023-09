Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στη Σάμο

Ποιο ήταν το εστιακό βάθος του σεισμού.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στις 8:26 στον θαλάσσιο χώρο της Σάμου, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η σεισμική δόνηση έγινε 28 Χλμ. ΒΒΑ του Βαθέος Σάμου και είχε εστιακό βάθος 12,7 χιλιόμετρα.

