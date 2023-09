Τεχνολογία - Επιστήμη

Καιρός - “Ψυχρή Λίμνη”: Το φαινόμενο θα “χτυπήσει” και την Αττική (χάρτες)

Τι είναι το φαινόμενο της "Ψυχρής Λίμνης" που θα φέρει ισχυρές καταιγίδες. Μέχρι πότε θα διαρκέσει η κακοκαιρία. Ποιος περιοχές θα πληγούν.

Η κακοκαιρία με το φαινόμενο της «Ψυχρής Λίμνης» θα "χτυπήσει" σχεδόν σε όλη τη χώρα.

Στο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ, αναφέρει ότι τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις. Τα έντονα φαινόμενα θα διαρκέσουν έως την Τετάρτη, με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής θα δεχτούν η Θεσσαλία, οι Σποράδες, η κεντρική και ανατολική Στερεά, η βόρεια Εύβοια και η Πελοπόννησος.

Αιτία γι’ αυτή την επιδείνωση είναι, σύμφωνα με το meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η νοτιοδυτική κίνηση μιας ατμοσφαιρικής διαταραχής στην ανώτερη ατμόσφαιρα από τα βόρεια Βαλκάνια προς τη χώρα μας και το Ιόνιο πέλαγος, όπου και αναμένεται να αποκοπεί από τη γενική ατμοσφαιρική κυκλοφορία (ψυχρή λίμνη) και αργά κινούμενη αναμένεται να διατηρηθεί στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μεσογείου.

Η αργή κίνηση της ψυχρής λίμνης από το Ιόνιο προς την Κεντρική Μεσόγειο σε συνδυασμό με την επίμονη και έντονη μεταφορά υδρατμών από το Αιγαίο προς την ανατολική ηπειρωτική χώρα θα έχει ως αποτέλεσμα την εκδήλωση ισχυρών και επίμονων βροχών και καταιγίδων σε μεγάλο μέρος της ανατολικής ηπειρωτικής κυρίως χώρας.

Τι είναι η Ψυχρή Λίμνη

Υπεύθυνα είναι τα νεφικά συστήματα που θα προσεγγίσουν τη χώρα μας από την περιοχή της Ιταλίας και των βόρειων – βορειοδυτικών Βαλκανίων. Πρόκειται για ψυχρές αέριες μάζες στα ανώτερα τμήματα της ατμόσφαιρας. Το απόγευμα έχουμε τις μεγαλύτερες θερμοκρασιακές διαφορές μεταξύ της ανώτερης ατμόσφαιρας και της θερμοκρασίας του εδάφους με αποτελέσματα να υπάρχει έντονη καιρική αστάθεια.

Νέα σύσκεψη στην Πολιτική Προστασία

Νέα σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί σήμερα το μεσημέρι στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, υπό τον υπουργό, Βασίλη Κικίλια, για τα επικείμενα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Στη σύσκεψη, η οποία θα γίνει αμέσως μετά την επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα μετέχουν επίσης μεταξύ άλλων εκπρόσωποι της ΕΛ.ΑΣ, της Πυροσβεστικής, της ΕΜΥ καθώς και εκπρόσωποι των περιφερειών όλης της χώρας και της ΚΕΔΕ.

Στην έκτακτη συντονιστική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, υπογράμμισε ότι όλος ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας τίθεται σε ύψιστη εγρήγορση και τόνισε προς όλους τους συμμετέχοντες την ανάγκη πλήρους ετοιμότητας, ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα και να αντιμετωπιστούν άμεσα τα όποια προβλήματα ενδέχεται να προκύψουν εξαιτίας των επερχόμενων επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Παράλληλα στο πλαίσιο της χθεσινής σύσκεψης αποφασίστηκε να ενεργοποιηθεί το 112, εφόσον κριθεί απαραίτητο για την αποστολή προειδοποιητικών μηνυμάτων σε συγκεκριμένες περιοχές ανάλογα με την εξέλιξη των φαινομένων. Επιπλέον, ο κ. Κικίλιας ζήτησε να επιδειχθεί ιδιαίτερη προσοχή, δεδομένου ότι τα επικίνδυνα φαινόμενα θα επηρεάσουν τις περισσότερες περιοχές της χώρας.

