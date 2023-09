Πολιτική

Πέθανε ο Θανάσης Παναγιωτόπουλος

Έφυγε από την ζωή ο πρώην βουλευτής Ευρυτανίας για τη Νέα Δημοκρατία, Θανάσης Παναγιωτόπουλος. Η ανακοίνωση του κόμματος.

Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 89 ετών άφησε ο πρώην βουλευτής Ευρυτανίας για τη Νέα Δημοκρατία, Θανάσης Παναγιωτόπουλος.

Το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας εξέδωσε ανακοίνωση για το θάνατο του πρώην βουλευτή, εκφράζοντας τη θλίψη και τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη τον πρώην βουλευτή Ευρυτανίας Θανάση Παναγιωτόπουλο.

Ο Θανάσης Παναγιωτόπουλος γεννήθηκε στην Καταβόθρα Ευρυτανίας το 1934 και διετέλεσε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από το 1996 έως το 2000.

Υπήρξε Νομαρχιακός Σύμβουλος Ευρυτανίας και Δημοτικός Σύμβουλος Καρπενησίου, ενώ από το 1987 έως το 1996 διετέλεσε Πρόεδρος της ΝΕ της ΝΔ στην Ευρυτανία. Ο Θανάσης Παναγιωτόπουλος ήταν ένας μαχητής της παράταξης, την οποία υπηρέτησε διαχρονικά με ήθος.

Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».

