Σπαρτιάτες - Στίγκας: Στον Εισαγγελέα για “Greek Mafia και Δον Κορλεόνε”

Καταθέτει αύριο στην εισαγγελέα του Α.Π. ο Βασίλης Στίγκας. Τι είπε ο προέδρος του κόμματος σε συνέντευξη του σχετικά με τις καταγγελίες και τον Ηλία Κασιδιάρη

Αύριο (Τρίτη), στις 10:00, ο πρόεδρος των "Σπαρτιατών" Βασίλης Στίγκας πρόκειται να καταθέσει στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη, η οποία θα διενεργήσει προκαταρκτική έρευνα σχετικά με τις δηλώσεις του στη Βουλή περί "Greek Mafia και Δον Κορλεόνε".

Υπενθυμίζεται, ότι ο πρόεδρος του κόμματος, την περασμένη Πέμπτη 31 Αυγούστου, κατά την συζήτηση στην Βουλή για τις πυρκαγιές, ανέφερε, μεταξύ άλλων, στην ομιλία του, με αφορμή την απουσία όλων των βουλευτών του από τα έδρανα: "Οι κύριοι που λείπουν σήμερα είναι καθοδηγούμενοι και ποδηγετούμενοι από εξωκοινοβουλευτικά κέντρα. Το λέω με το θάρρος της γνώμης μου. Τα κέντρα αυτά παραπέμπουν σε Greek Mafia και Δον Κορλεόνε".

Ο Βασ. Στίγκας είπε, μεταξύ άλλων, σήμερα το πρωί, στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA, σχετικά με τις δηλώσεις του περί Greek Mafia: «Οταν ένας άνθρωπος βγάζει μία ανακοίνωση εξ ονόματος άλλων και δεν είναι έτσι, θέλει να επιβληθεί με τον δικό του τρόπο. Αυτός ο τρόπος ξεκάθαρα θυμίζει μαφία».

Παράλληλα, ο πρόεδρος του κόμματος υποστήριξε ότι μπορεί να προχωρήσει και μόνος του, ενώ επανέλαβε τη στήριξή του στον Ηλία Κασιδιάρη για τον Δήμο Αθηναίων, τονίζοντας: "Στηρίζω τον Κασιδιάρη για τον Δήμο Αθηναίων, παρ΄ ότι έχουμε ιδεολογικές και πρακτικές διαφορές. Αυτός ο άνθρωπος με στήριξε. Κατά γενική ομολογία εάν δεν με στήριζε, εγώ και οι Σπαρτιάτες δεν θα είχαμε μπει στη Βουλή. Εκλεισε ο κύκλος με τον Κασιδιάρη. Με στήριξε, τον στήριξα".

Επίσης, ο κ.Στίγκας ανέφερε ότι ο αδελφός του Ηλία Κασιδιάρη είναι μετακλητός υπάλληλος σε βουλευτή των "Σπαρτιατών".

