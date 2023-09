Κόσμος

Ουκρανία - Κίεβο: Νέα απειλή για βόμβες σε όλα τα σχολεία

Η προηγούμενη ειδοποίηση, η οποία τελικά αποδείχθηκε ψευδής, είχε ημερομηνία 1 Σεπτεμβρίου, ημέρα έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς στην Ουκρανία.

Οι ουκρανικές αρχές έλαβαν σήμερα νέα απειλή για βόμβες σε όλα τα σχολεία του Κιέβου, τρεις ημέρες μετά την πρώτη, ανακοίνωσε η στρατιωτική διοίκηση της ουκρανικής πρωτεύουσας στο Telegram.

Την Παρασκευή η αστυνομία του Κιέβου επιθεώρησε τις εγκαταστάσεις χωρίς να πραγματοποιήσει γενικές εκκενώσεις κτιρίων.

Την 1η Σεπτεμβρίου ήταν η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς για σχεδόν τέσσερα εκατομμύρια Ουκρανούς μαθητές --διά ζώσης, εξ αποστάσεως ή σε υβριδική μορφή-- η δεύτερη από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

