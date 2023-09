Πολιτική

Κύπρος: Μητσοτάκης για Ελληνοτουρκικά: Σημαντικοί οι επόμενοι μήνες (βίντεο)

Το καλό κλίμα να έχει συνέπεια και συνέχεια, είπε ο πρωθυπουργός από την Κύπρο, που μετέχει στην τριμερή Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης υποδέχθηκε, σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, τους πρωθυπουργούς Ελλάδας και Ισραήλ, στο πλαίσιο της 9ης Τριμερούς Συνόδου Κορυφής Κύπρου - Ελλάδας - Ισραήλ που πραγματοποιείται στη Λευκωσία.

Πρώτος έφθασε στο Προεδρικό Μέγαρο, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης, τον οποίο υποδέχθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Αναλυτικά, στις δηλώσεις τους κατά την έναρξη της συνάντησής τους, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφεραν:

Νίκος Χριστοδουλίδης: Με ιδιαίτερη χαρά σε καλωσορίζω, αυτή τη φορά στο πλαίσιο της πολύ σημαντικής τριμερούς συνάντησης με το Ισραήλ. Περιφερειακές συνεργασίες που ανάμεσα σε πολλά άλλα αποδεικνύουν και τον ρόλο που η Κύπρος και η Ελλάδα, η Ελλάδα και η Κύπρος, ως κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούν να διαδραματίσουν στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, μία περιοχή με ιδιαίτερη γεωστρατηγική σημασία.

Φυσικά, θα έχουμε και την ευκαιρία να συζητήσουμε και για το Κυπριακό και για τα ελληνοτουρκικά. Θεωρώ ότι ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος είναι καθοριστικής σημασίας για το πώς θα εξελιχθούν τα θέματα.

Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, οι συναντήσεις που θα έχεις, οι συναντήσεις που θα έχω και εγώ, αλλά και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Οκτωβρίου, είναι καθοριστικής σημασίας. Και είμαστε εδώ για να υπάρξουν τέτοιου είδους εξελίξεις που θα οδηγήσουν σε θετικά βήματα και στα ελληνοτουρκικά και στο Κυπριακό. Η επίλυση των διαφορών, η επίλυση των όποιων προβλημάτων, η επίλυση του Κυπριακού είναι πρωταρχικής σημασίας για εμάς.

Θα ήθελα να αξιοποιήσω την ευκαιρία να επαναλάβω ότι η παρούσα κατάσταση πραγμάτων δεν μπορεί να αποτελεί το μέλλον της Κύπρου. Και αυτό που -πολύ ξεκάθαρα- μετέφερα και πρόσφατα, με αφορμή την παρουσία του Βοηθού Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, είναι η ετοιμότητά μας για επανέναρξη των συνομιλιών το συντομότερο δυνατό και να οδηγηθούμε στην επίλυση του Κυπριακού. Μία επίλυση του Κυπριακού που θα οδηγήσει σε οφέλη για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Δεν μπορούμε, όπως λέω συχνά, να αλλάξουμε τη γεωγραφία και είμαστε εδώ να συνεργαστούμε με όλους τους γείτονές μας, στη βάση του Διεθνούς Δικαίου, στη βάση δεδομένων που θα οδηγούν σε οφέλη για όλους τους λαούς της περιοχής.

Με αυτά να σε καλωσορίσω και πάλι στην Κύπρο.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Αγαπητέ μου Νίκο, να σε ευχαριστήσω καταρχάς για την εξαιρετική σου φιλοξενία και για το πολύ όμορφο δείπνο το οποίο είχες την ευκαιρία να παραθέσεις σε εμένα και τη σύζυγό μου χθες το βράδυ.

Βρίσκομαι στην Κύπρο για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες εβδομάδες, αυτή τη φορά στα πλαίσια της τριμερούς συνεργασίας που έχουμε αναπτύξει Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ.

Τρεις χώρες παράγοντες σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ένα τριμερές σχήμα το οποίο έχει αντέξει στο χρόνο και έχει δείξει την ωφέλειά του σε πολλά επίπεδα, όχι μόνο στο γεωπολιτικό, αλλά και στο οικονομικό και στο ενεργειακό. Και προσβλέπω σε εξαιρετικά χρήσιμες και ουσιαστικές συζητήσεις για το πώς μπορούμε περαιτέρω να εμβαθύνουμε αυτή τη συνεργασία.

Τώρα, ως προς το διμερές επίπεδο, νομίζω ότι έχεις απόλυτο δίκιο όταν λες ότι οι επόμενοι δύο μήνες θα είναι μήνες κρίσιμοι σε πολλά επίπεδα. Καταρχάς, για το ζήτημα του Κυπριακού να προσυπογράψω την άποψή σου, την προσέγγισή σου ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να επανεκκινήσουν οι συνομιλίες το συντομότερο δυνατόν, στα πλαίσια των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Η Ελλάδα θα είναι πάντα σταθερή υπέρμαχος αυτής της θέσης και βέβαια οι επόμενοι μήνες είναι σημαντικοί και στα πλαίσια των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Αντιμετωπίζω τις εξελίξεις με συγκρατημένη αισιοδοξία. Το λέω αυτό διότι πράγματι έχουμε και τους τελευταίους μήνες μία μείωση της έντασης στις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας.

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας θα βρεθεί στην Τουρκία αύριο για να έχει πολιτικές συζητήσεις με τον ομόλογό του. Όμως, απομένει αυτό το καλό κλίμα να έχει, προφανώς, συνέπεια και συνέχεια και αυτό σίγουρα απαιτεί και από την Τουρκία μία αναθεώρηση, θα έλεγα, της επιθετικής στάσης την οποία τήρησε απέναντι στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.

Όλα αυτά, λοιπόν, θα μας απασχολήσουν και στη διμερή μας συνάντηση και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Τέλος, να κλείσω ευχαριστώντας και πάλι την Κυπριακή Δημοκρατία για τη στήριξη την οποία παρείχε στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Και εμείς σταθήκαμε στο πλευρό σας. Έτυχε οι φωτιές στην Κύπρο και στην Ελλάδα να μην συμπέσουν χρονικά, οπότε αυτό μας επέτρεψε και εμάς να σας βοηθήσουμε.

Όμως οι προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής είναι τέτοιες που απαιτούν, πιστεύω, ένα αναβαθμισμένο πλαίσιο περιφερειακής συνεργασίας, καθώς όλες οι χώρες της περιοχής αντιμετωπίζουν παρεμφερές προκλήσεις. Η δε διακρατική συνεργασία απέδειξε -και στην περίπτωση της Ελλάδος- ότι μπορεί να εισφέρει σημαντικούς πόρους, ανθρώπινους αλλά και σε επίπεδο αεροσκαφών και εναέριων μέσων κατάσβεσης, σε μια δύσκολη χρονική συγκυρία.

Και πάλι σε ευχαριστώ για τη θερμή σου υποδοχή.

