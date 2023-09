Κόσμος

Μεξικό: Συντριβή αεροπλάνου σε πάρτι αποκάλυψης φύλου του μωρού (βίντεο)

Σε τραγωδία μετατράπηκε στο Μεξικό το πάρτι για την αποκάλυψη του φύλου του μωρού μιας οικογένειας.

Οι γονείς μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού κάλεσαν κόσμο και νοίκιασαν ένα μικρό αεροπλάνο για να γίνει με εντυπωσιακό τρόπο η αποκάλυψη. Το αεροπλάνο συνετρίβη και ο χειριστής του σκοτώθηκε, ενώ οι καλεσμένοι ζητωκραύγαζαν, καθώς δεν αντιλήφθηκαν την τραγωδία.

Το τραγικό περιστατικό έγινε στην πόλη Σαν Πέντρο στην πολιτεία Σιναλόα του Μεξικού όταν ένα ζευγάρι προσέλαβε ένα μικρό αεροπλάνο για να πετάξει ροζ σκόνη ή πούδρα για να δείξει το φύλο του μωρού τους.

Την ώρα που αεροπλάνο περνούσε πάνω από το ζευγάρι απελευθέρωσε ροζ καπνό για να δείξει ότι το μωρό είναι κορίτσι. Ολοι ξέσπασαν σε κραυγές, χειροκροτήματα και επευφημίες με το ζευγάρι να φιλιέται.

Αμέσως μετά το αεροπλάνο ενώ έπαιρνε ύψος «δίπλωσε» στον αέρα, έπεσε στο έδαφος και συνετρίβη.

Ο πιλότος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, ωστόσο δεν τα κατάφερε και πέθανε.

